TENNIS - Dans une interview accordée au Kronen Zeitung, Dominic Thiem a confié qu'il ne contribuerait pas aux initiatives de soutien créées pour aider financièrement les joueurs mal classés.

Plusieurs initiatives ont vu le jour dans le monde du tennis pour soutenir les joueurs mal classés - en dehors du top 100 - qui souffrent financièrement de l'arrêt du sport. Par exemple, les Grands Chelems, l'ATP, la WTA et l'ITF, ont créé un fonds de soutien et ont levé plusieurs millions de dollars pour les aider. Novak Djokovic, Rafael Nadal ou encore Roger Federer ont contribué à cet effort collectif. Dans une interview accordée au Kronen Zeitung, Dominic Thiem a été à contre-courant et a estimé qu'il ne voyait pas "pourquoi [il devrait] leur donner de l'argent".

Thiem, N°3 mondial explique : "Aucun de ces joueurs mal classés ne lutte pour survivre. Toute l'année, j'en vois beaucoup qui ne donnent pas tout au tennis. Beaucoup ne sont pas très professionnels." Il ajoute : "Je préfère donner à des gens ou des institutions qui en ont vraiment besoin. Aucun métier au monde ne vous garantit un gros succès au début de votre carrière. Aucun des top joueurs ne se considère comme arrivé, rien n'est assuré et nous devons nous battre continuellement pour notre classement."

