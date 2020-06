Encore fragile, Murray se retire de la "Battle of the Brits"

BATTLE OF THE BRITS - Alors qu'il devait disputer ce dimanche le match pour la troisième place de l'exhibition, Andy Murray a déclaré forfait. Le Britannique a ressenti des douleurs au tibia après sa défaite samedi face à Daniel Evans.

Un "grand pas". C'est comme ça qu'Andy Murray avait qualifié sa semaine à la "Battle of the Brits", une exhibition organisée en Grande-Bretagne. Battu en demi-finale samedi par Daniel Evans, l'ancien numéro un mondial était satisfait de son niveau de jeu. Il devait cependant disputer le match pour la troisième place ce dimanche face à Cameron Norrie mais a déclaré forfait à cause de douleurs au tibia.

"Mon jeu est bien en place, j'ai juste besoin de plus de temps pour m'entraîner et me préparer et j'y arriverai", avait expliqué Murray samedi. J'ai fait un grand pas en avant cette semaine par rapport à ce que j'ai pu faire avant, et j'ai géré l'aspect physique relativement bien", En disputant quatre matches en cinq jours, l'Ecossais a pu mesurer à quel niveau physique il se trouvait.

