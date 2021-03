Peu à peu, la nouvelle équipe de direction du tennis français se fait connaître. Après l'élection de Gilles Morretton à la présidence de la Fédération française de tennis (FFT) il y a quelques semaines, les nominations s'enchaînent. Celle au poste stratégique de directeur technique national (DTN) était attendue, et l'heureux élu a été dévoilé jeudi dans un communiqué : il s'agit de Nicolas Escudé. L'ancien joueur et capitaine de Fed Cup a été nommé par intérim avec l'accord de la ministre chargée des Sports Roxana Maracineanu, en attendant un prochain appel à candidatures accompagné d'auditions pour attribuer définitivement la fonction.

Pour se consacrer pleinement à sa nouvelle mission, Escudé ne sera plus consultant pour Eurosport. Il succède à Pierre Cherret qui occupait les fonctions de DTN sous la précédente présidence. "Je tiens tout d’abord à saluer et remercier Pierre Cherret pour son investissement et le travail accompli avec ses équipes au cours de ces trois années. Aujourd’hui, nous sommes très heureux que Nicolas Escudé rejoigne la FFT en tant que Directeur Technique National par intérim. Je suis convaincu que son expérience de joueur de premier plan, d’entraîneur mais aussi de capitaine de Fed Cup, lui permettra de réussir ce nouveau chapitre de la politique sportive de la FFT. Un grand chantier l’attend", a indiqué Gilles Morretton dans le communiqué.

