Eurosport décroche les droits de l'ATP en France à partir de 2019

Eurosport devient la chaîne du tennis en France. 37 tournois ATP y seront diffusés en exclusivité de 2019 à 2023. Eurosport décroche notamment les droits exclusifs pour diffuser les Masters de Paris-Bercy et Monte-Carlo.

Intégralité des Masters 1000 dont Paris-Bercy et Monte-Carlo

Intégralité des tournois ATP 500

13 tournois ATP 250

ATP Finals

Next Gen Finals

Ces matches s'ajoutent aux trois tournois du Grand Chelem déjà diffusés sur Eurosport : Open d'Australie, Roland-Garros et US Open. Au total, Eurosport vous propose dès l'année prochaine 45 semaines de tournois par an.

Pour regarder ces matches, abonnez-vous à Eurosport Player. Les chaînes Eurosport 1 et Eurosport 2 sont disponibles en exclusivité avec CANAL, hors opérateurs locaux.

Voici la liste de tous les tournois ATP qui seront diffusés en exclusivité sur Eurosport :

ATP World Tour Masters 1000

BNP Paribas Open (Indian Wells) – à partir du 4 mars

Miami Open presented by Itaú (Miami) – à partir du 18 mars

Rolex Monte-Carlo Masters (Monte-Carlo) – à partir du 15 avril

Mutua Madrid Open (Madrid) – à partir du 6 mai

Internazionali BNL d’Italia (Rome) – à partir du 13 mai

Coupe Rogers (Montreal) – à partir du 5 août

Western & Southern Open (Cincinnati) – à partir du 12 août

Rolex Shanghai Masters (Shanghai) – à partir du 7 octobre

Rolex Paris Masters (Paris) – à partir du 28 octobre

Nitto ATP Finals

Londres à partir du 11 novembre

Next Gen ATP Finals

Milan à partir du 4 novembre

ATP World Tour 500

ABN AMRO World Tennis Tournament (Rotterdam) – à partir du 11 février

Rio Open presented by Claro (Rio de Janeiro) – à partir du 18 février

Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC (Acapulco) – à partir du 25 février

Dubai Duty Free Tennis Championships (Dubai) – à partir du 25 février

Barcelona Open Banc Sabadell (Barcelone) – à partir du 22 avril

Gerry Weber Open (Halle) – à partir du 17 juin

The Queen’s Club Championships (Londres) – à partir du 17 juin

German Tennis Championships 2019 (Hambourg) – à partir du 22 juillet

Citi Open (Washington) – à partir du 29 juillet

China Open (Beijing) – à partir du 30 septembre

Rakuten Japan Open Tennis Championships (Tokyo) – à partir du 30 septembre

Swiss Indoors Basel (Bâle) – à partir du 21 octobre

Erste Bank Open 500 (Vienne) – à partir du 21 octobre

ATP World Tour 250 Series

Tata Open Maharashtra (Pune) – à partir du 31 décembre 2018

Diema Xtra Sofia Open (Sofia) - à partir du 4 février

Fayez Sarofim & Co. U.S. Men’s Clay Court Championship (Houston) – à partir du 8 avril

Gazprom Hungarian Open (Budapest) – à partir du 22 avril

Millennium Estoril Open (Estoril) – à partir du 29 avril

Antalya Open (Antalya) – à partir du 24 juin

Eastbourne International (Eastbourne) – à partir du 24 juin

J. Safra Sarasin Swiss Open Gstaad (Gstaad) – à partir du 22 juillet

Abierto Mexicano de Tenis Mifel presentado por Cinemex (Los Cabos) – à partir du 29 juillet

Winston-Salem Open (Winston Salem) – à partir du 19 août

Shenzhen Open (Shenzhen) – à partir du 23 septembre

Chengdu Open (Chengdu) – à partir du 23 septembre