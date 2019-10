Eurosport lance sa série Team Jeunes Talents

Ils sont 20. Après les 10 chanceux sélectionnés en septembre 2018, BNP Paribas a intégré 10 nouveaux à son programme "Team BNP Paribas Jeunes Talents", parrainé par Jo-Wilfried Tsonga. Ils ont entre 12 et 17 ans, sauf Geoffrey Jasiak, joueur de paratennis qui a 26 ans. Et ils ont tous du talent plein les mains. Mais l’apprentissage du haut-niveau est exigeant.

Pour les aider et participer à la construction de la relève du tennis français, BNP Paribas, en association avec la Fédération Française de Tennis, a mis en place une initiative permettant aux "jeunes talents" de bénéficier d'une aide financière et d'un accompagnement humain (gestion d'image, cours d'anglais, sensibilisation sur diverses thématiques, lutte anti-dopage, nutrition…) afin de leur permettre de percer au plus haut niveau.

De Diane Parry - numéro 1 mondial junior - à Luca Van Assche - champion de France - en passant par Emma Jouy, Elsa Jacquemot, mais aussi Geoffrey Jasiak - qui ambitionne de participer aux prochains Jeux Paralympiques en tennis-fauteuil -, Eurosport a sélectionné cinq de ces jeunes espoirs et a pu les suivre pendant des mois.

Au cours des 10 épisodes qui seront diffusés durant le Rolex Paris Masters et les ATP Finals de Londres, Eurosport va ainsi vous permettre de découvrir leur quotidien, leur progression et leur apprentissage des exigences du haut-niveau pour aborder idéalement la suite de leur carrière. En clair, c’est une plongée dans le monde du tennis de demain qui vous sera proposé. Ces épisodes seront également disponibles sur eurosport.fr.