C'était vraiment une surprise. Nous sommes un pays avec beaucoup d'athlètes qui rencontrent un grand succès, donc c'est un immense honneur pour moi," a-t-il confié dans le Alexander Zverev finit bien l'année. Quelques semaines après avoir mis un terme à sa saison sur une note très positive en remportant le Masters à Turin, il a reçu un cadeau de Noël avant l'heure cette semaine en étant élu "Sportif allemand de l'année". "," a-t-il confié dans le podcast de nos confrères d'Eurosport Allemagne "Das Gelbe Vom Ball", en compagnie de Boris Becker.

Solidement ancré à la troisième place mondiale, sacré champion olympique à Tokyo puis vainqueur du Masters, l'Allemand a franchi un cap ces derniers mois. Une évolution qu'il attribue à la fois à des changements dans son jeu et à une forme de maturité. "Je suis plus calme, dit-il. Je vieillis, aussi. Je n'ai plus 18 ou 19 ans. Peut-être que je comprends mieux certaines choses de la vie et que ça m'aide à être plus tranquille dans certaines situations. C'est ce que j'ai ressenti cette année. Mais la plus grosse évolution dans mon jeu, ce sont mes progrès en deuxième balle. Ces six derniers mois, je ne crois pas avoir eu de matches où j'ai commis une vingtaine de doubles fautes."

Ce qui manque encore à Alexander Zverev, c'est un titre du Grand Chelem. Dans ce domaine, Novak Djokovic (surtout) et Daniil Medvedev ont tout raflé en 2021. Le Hambourgeois, lui, a buté à trois reprises en demi-finale. Mais il est sans aucun doute plus fort qu'il ne l'était un an plus tôt, même s'il avait paradoxalement atteint sa première finale majeure à l'US Open, passant même à un jeu de service de son premier grand titre. La prochaine campagne pourrait lui permettre de décrocher enfin la timbale, voire de devenir numéro un mondial. Après tout, mathématiquement, il est dans le coup.

Numéro un mondial ? "Pas le moment de penser à ça"

Il refuse pourtant de se lancer dans ce genre d'hypothèses. "Je sais que je ne suis pas trop loin, mais pour cela, il faut gagner des titres, et surtout des Grands Chelems, rappelle Zverev. Bien sûr, il y a une possibilité que je sois numéro un mondial dès l'Open d'Australie. Il y a des milliers de calculs possibles. Si Novak ne joue pas et que je gagne le tournoi, etc. Mais ce n'est pas le moment de penser à ça. L'important, c'est de se préparer aussi bien que possible pour être physiquement en mesure de jouer le titre."

Sascha Zverev est en tout cas convaincu d'une chose : la tendance des six derniers mois pourrait bien s'imposer comme une réalité durable pour le tennis masculin. Le traditionnel "Big 3" a été supplanté par un autre à ses yeux. Roger Federer n'est plus là. Rafael Nadal n'a joué que deux matches depuis Roland-Garros. Pendant ce temps, Novak Djokovic est resté Novak Djokovic, Daniil Medvedev a intégré la galaxie des vainqueurs en Grand Chelem et lui-même, via ses victoires à Tokyo et Turin, s'est imposé comme le troisième larron de cette nouvelle bande.

"Je pense que 2022 pourrait être très similaire aux six derniers mois de l'année, juge-t-il dans le podcast d'Eurosport. Avant, on avait l'habitude de toujours parler de Nadal, Federer et Djokovic. Mais tous les grands tournois de l'année, les Grands Chelems, les Jeux de Tokyo, le Masters, ont été gagnés par Medvedev, Djokovic et moi. Et je ne m'attends pas à ce que ce soit différent l'année prochaine."

Novak a l'impression d'être au plus haut point de sa carrière

L'incertitude planant autour de la capacité de Rafael Nadal de revenir au meilleur niveau donne du crédit à la théorie de Zverev, même s'il fait fi ici du cas de Stefanos Tsitsipas. Le Grec avait livré six gros premiers mois en 2021, avant de coincer dans la seconde moitié de la saison. "Je pense que Tsitsipas est potentiellement très proche", note d'ailleurs Mats Wilander même si, sur le fond, l'ancien numéro un mondial, aujourd'hui consultant pour Eurosport, est plutôt en accord avec Zverev : "C'est aussi en termes de constance que ces trois-là (Djokovic, Medvedev, Zverev) sont au-dessus. Peu importe la surface, en dehors, peut-être, de la terre battue pour Medvedev. Mais en Grand Chelem, on va les retrouver à chaque fois tout près du titre ces deux-trois prochaines années."

L'avenir est une donnée fragile, mais à court terme, difficile d'imaginer que la hiérarchie soit profondément bousculée. Mais ce Big 3 ne s'avance pas sans interrogations. Novak Djokovic restera-t-il au niveau extravagant qui est le sien alors qu'il approche les 35 ans ? Medvedev et Zverev ont-ils atteint une force de pic dans leur carrière ou possèdent-ils encore une forte marge de progression ? Des réponses à ces questions découlera le rapport de force entre ce trio et le reste du circuit mais aussi au sein même de ce "Big 3" nouvelle génération.

"Je ne peux parler que pour moi, mais j'ai le sentiment d'avoir énormément progressé ces dernières années, prévient Zverev. Je ne vois pas ça seulement quand j'affronte Novak, je le sens aussi contre les autres. Mais j'ai aussi parlé de tout ça avec Novak et il a l'impression d'être au plus haut point de sa carrière. Il estime qu'il sert mieux qu'il n'a jamais servi par exemple. Et il ne pense pas avoir déjà mieux joué dans sa carrière." Personne, dans ce triumvirat du second semestre 2021 ne semble donc prêt à baisser la tête ou la garde.

