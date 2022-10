Elle a tapé du poing sur la table. En tant qu'incontestable numéro 1 mondiale, Iga Swiatek a désormais du poids quand elle s'exprime. Et lundi, elle n'a pas mâché ses mots. Dans une story publiée sur son compte Instagram, la Polonaise a non seulement annoncé qu'elle ne jouerait pas la phase finale de la Billie Jean King Cup (8-13 novembre prochains) sous les couleurs de son pays, mais elle a aussi (et surtout) vertement critiqué la WTA et l'ITF responsables, selon elle, d'un calendrier dangereux pour les joueuses.

"J'y ai beaucoup réfléchi et en ai parlé avec mon équipe encore, retournant le problème dans tous les sens, mais je ne serai pas capable de jouer la Billie Jean King Cup à Glasgow, a-t-elle dévoilé en préambule. Et ça me rend triste. Je suis désolée, parce que je joue pour la Pologne à chaque fois que je le peux et je fais toujours de mon mieux. Jouer en Pologne cette année a été un honneur et j'espérais le faire à nouveau à la fin de la saison."

Je vais parler avec la WTA et l'ITF pour faire changer les choses

Et Swiatek d'en détailler les raisons, sans langue de bois. "Je suis déçue que les instances dirigeantes n'aient pas trouvé un accord sur quelque chose d'aussi basique que le calendrier des tournois, ne nous donnant qu'un jour pour traverser le monde et encaisser le décalage horaire. Cette situation met en danger notre santé et pourrait provoquer des blessures." La numéro 1 mondiale sera ainsi en lice la semaine précédente (31 octobre-7 novembre) dans le Masters féminin organisé au... Texas à Fort Worth.

La Polonaise ne se voit ainsi pas traverser l'Atlantique après une potentielle finale de Masters pour enchaîner en Billie Jean King Cup, malgré l'attrait de la compétition par équipes et la fierté de représenter son pays. Mais l'intéressée ne s'est pas contentée de se plaindre. Elle espère aussi faire bouger les lignes et a annoncé qu'elle en discuterait avec les instances dirigeantes concernées.

"Je vais parler avec la WTA et l'ITF afin de faire changer les choses. Ce n'est pas seulement difficile pour les joueuses comme moi, mais principalement pour les fans de tennis qui soutiennent notre sport."

