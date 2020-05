Fritz collecte un million de dollars pour lutter contre la malnutrition aux Etats-Unis

Le joueur de tennis américain Taylor Fritz et la star américaine des réseaux sociaux Addison Rae ont organisé dimanche un tournoi de tennis en ligne, auquel ont participé des vedettes mondiales du tennis et de la chanson, afin de rassembler des fonds pour lutter contre la malnutrition aux Etats-Unis. En tout, un million de dollars ont été collectés.

Mission accomplie pour Taylor Fritz. Associé à Addison Rae, le joueur de tennis américain a mis sur pied avec succès un tournoi de tennis en ligne le week-end dernier, pour récolter des fonds contre la malnutrition aux Etats-Unis. Cette compétition virtuelle, baptisée le "Stay at Home Slam", à laquelle ont participé de nombreuses vedettes du tennis - les soeurs Williams, Naomi Osaka, Maria Sharapova, ou encore Kei Nishikori -, de la mode - les mannequins Gigi Hadid et Hailey Beiber - ou de la musique - le DJ et producteur Steve Aoki - a généré un million de dollars (910.000 euros) de bénéfices.

L'ancien numéro 1 mondial John McEnroe, désormais consultant TV, a assuré les commentaires des rencontres. Chaque participant a reçu 25 000 dollars qu'il devra verser à une oeuvre caritative de son choix.

Fritz, 22 ans et 24e joueur mondial après avoir perdu la finale du tournoi d'Acapulco face à Rafael Nadal en février, et Rae, vainqueurs de ce tournoi virtuel, ont choisi de donner leurs gains à l'association américaine "No Kid Hungry".

