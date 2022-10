Le parquet de Sarreguemines (Moselle) a requis lundi six mois de prison avec sursis pour harcèlement sexuel sur mineure de moins de 15 ans contre le champion olympique de tennis en fauteuil Nicolas Peifer, a-t-on appris auprès de son avocat. Le double médaillé d'or, âgé de 32 ans, était jugé pour "proposition sexuelle faite à un mineur de moins de 15 ans par voie électronique", mais le parquet a demandé une requalification en faits de "harcèlement sexuel", a précisé Me Martial Gagneux, joint par l'AFP.

L'audience s'est déroulée à huis clos, et Nicolas Peifer "a apporté à la justice toutes les explications qu'il estimait avoir à apporter", a ajouté son avocat, selon qui "l'infraction pénale" n'existe pas, bien que son client a reconnu avoir échangé des messages avec la présumée victime, partie civile au procès.

"On estime qu'il n'a commis aucune infraction pénale parce qu'il n'a jamais effectué la moindre proposition sexuelle à une gamine de moins de 15 ans", a souligné Me Gagneux, reconnaissant qu'il y a toutefois eu "des échanges de messages" entre 2016 et 2018 entre son client et la présumée victime. "On attend sereinement la décision de justice", a-t-il ajouté. Le jugement a été mis en délibéré au 5 décembre.

Originaire de Sarreguemines, Nicolas Peifer a remporté l'or en double aux Jeux paralympiques de Rio de Janeiro en 2016, puis à ceux de Tokyo 2020, les deux fois aux côtés de Stéphane Houdet.

Stéphane Houdet et Nicolas Peifer médaillés d'or en tennis fauteuil à Tokyo Crédit: Getty Images

