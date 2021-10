Les têtes d'affiche tombent dans le tableau féminin. Tête de série N.1, Karolina Pliskova a été éliminée dès le troisième tour du tounoi d'Indian Wells, lundi, alors qu'elle était l'une des favorites à la victoire finale. Tout comme Bianca Andreescu, tenante du titre. La Tchèque a été sortie par la Brésilienne Beatriz Haddad Maia, pourtant issue des qualifications. La 3e joueuse mondiale s'est inclinée en deux sets et un peu plus de deux heures de jeu, 6-3, 7-5. Elle a notamment été pénalisée par son service avec 12 doubles fautes et seulement 25% de points gagnés après son deuxième service.

Avec cette défaite de Pliskova et en l'absence de la N.1 mondiale Ashleigh Barty, de sa dauphine bélarusse Aryna Sabalenka ainsi que de Serena Williams, le tableau féminin n'en est que plus ouvert. Hadda Maia, 115e mondiale, affrontera au quatrième tour l'Estonienne Anett Kontaveit (20e), qui a créé la deuxième surprise de la journée en éliminant la gagnante de la dernière édition en 2019, la Canadienne Bianca Andreescu (21e), 7-6, 6-3. "Je n'ai pas bien joué et je n'avais pas des bonnes sensations aujourd'hui", a déclaré celle qui a également gagné l'US Open il y a deux ans. "Il y avait beaucoup de vent. Je ne crois pas qu'elle ait joué un très bon tennis non plus, mais elle a été meilleure que moi".

