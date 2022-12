Une Williams peut en cacher une autre. Alors que les intentions de Serena Williams font toujours l'objet de bien des spéculations, sa sœur aînée Venus n'a toujours pas non plus officiellement annoncé sa retraite sportive. A 42 ans, l'Américaine aux 49 titres dont 7 en Grand Chelem pourrait même bien repartir pour un tour. C'est en tout cas le sens de ses propos dans une vidéo publiée samedi sur internet. Dans ce vlog, elle a ainsi donné des nouvelles à ses fans et expliqué qu'elle n'avait pas coupé avec le sport, loin s'en faut.

"Honnêtement, j'ai beaucoup joué au tennis ces derniers temps. Beaucoup de gens me demandent si je vais jouer à nouveau (sur le circuit, NDLR). J'adore le tennis et j'aimerais rejouer. Je ne sais pas encore quand, mais j'ai été vraiment beaucoup sur le court. Juste après mon double avec Serena à l'US Open, j'ai réservé un court le lendemain et j'ai continué ensuite", a révélé l'aînée des sœurs Williams.

4 matches joués seulement en 2022

Avant d'entrer davantage dans les détails : "J'ai pris beaucoup de plaisir et j'ai travaillé beaucoup de choses, notamment mon coup droit et mon service, le coup le plus important dans le tennis moderne. Si vous jouez au tennis, soignez votre service, frappez-le fort et surtout augmentez votre pourcentage de premières balles. (…) J'ai aussi travaillé mon slice. Habituellement, j'utilise le slice à peu près une fois par an, et hier à l'entraînement, j'ai slicé quatre fois dans le même point, ce qui est un record du monde pour moi. J'ai aussi travaillé mes volées et je me suis bien amusée. J'ai même fait deux-trois services-volées et ça fait du bien."

En proie à des soucis physiques de plus en plus récurrents ces dernières années notamment au niveau des jambes, Venus Williams n'a joué que quatre matches en simple en 2022 pour… quatre défaites l'été dernier à Washington, Toronto, Cincinnati et l'US Open. Elle souffre également du syndrome de Sjögren, maladie auto-immune qui lui a été diagnostiquée en 2004, et est redescendue à la 1017e place mondiale.

Mais l'intéressée semble bel et bien motivée pour revenir. Physiquement, elle continue de s'entretenir avec sérieux. "J'ai aussi été beaucoup en salle de gym, pour muscler mes jambes notamment. Je n'ai pas de quadriceps et si je pouvais en commander sur Amazon, je le ferais", a-t-elle encore noté, non sans une certaine autodérision. Alors les sœurs Williams ont-elles réellement tapé leurs dernières balles en compétition à Flushing Meadows en septembre dernier ? Le mystère reste entier.

