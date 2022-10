Depuis l'US Open, elle souffle le chaud et le froid. Serena Williams a-t-elle vraiment joué le dernier match de sa carrière au 3e tour à Flushing Meadows face à Ajla Tomljanovic ? Si son émotion, ses larmes et sa conférence de presse semblaient l'indiquer, l'Américaine n'a jamais clairement mis un terme à sa carrière. Et pour sa première apparition publique depuis plus d'un mois mercredi au TechCrunch Disrupt (conférence annuelle pour les startups) à San Francisco, elle a entretenu le mystère, renforçant même la théorie d'un éventuel retour à la compétition.

Je ne suis pas à la retraite. Les chances de me voir revenir sont même très hautes. Vous pouvez venir chez moi, vous vous rendrez compte qu'il y a un court", a déclaré Serena Williams, tout sourire, ", a déclaré Serena Williams, tout sourire, comme le rapporte le San Francisco Standard . Invitée à cette conférence pour faire la promotion de sa société d'investissements Serena Ventures, elle a confié qu'elle ne s'était pas encore appropriée pleinement sa seconde vie après le tennis.

Je suis allée sur le court sans compétition en vue et ça m'a fait très bizarre

"Je n'ai toujours pas vraiment réfléchi à la retraite. Mais je suis allée sur le court l'autre jour et j'ai réalisé pour la première fois de ma vie que je ne jouais pas avec une compétition en vue et ça m'a fait très bizarre. C'était comme le premier jour du reste de ma vie, et jusqu'ici j'en profite. Mais j'essaie toujours de trouver cet équilibre", a encore confié la championne aux 23 titres du Grand Chelem en simple.

Difficile donc d'y voir clair dans les intentions de l'ex-patronne du circuit féminin. D'autant qu'il y a quatre semaines, au moment où Roger Federer a pris sa retraite lors de la Laver Cup, Serena Williams avait publié un message d'hommage sur son compte Instagram en lui souhaitant la "bienvenue au club des retraités".. A New York cependant, elle avait aussi ménagé une ouverture pour un retour au tennis, expliquant avoir toujours adoré l'Australie. Alors rejouera-t-elle en 2023 ? Le suspense reste entier.

