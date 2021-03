Tennis

Jeu, Set et Maths : 0+0, Goffin en clair-obscur, Cerundolo historique... les stats de la semaine

JEU, SET ET MATHS - Premier tournoi ATP : premier titre. Juan Manuel Cerundolo a fait fort à Cordoba dimanche. Du jamais vu ? Non, mais du rarissime. David Goffin a lui aussi vécu une belle semaine, malgré un match assez compliqué au 2e tour. Tout ça, et bien plus, c'est dans votre rendez-vous statistiques hebdomadaire.

