Tennis

Holger Rune titré après Carlos Alcaraz : la génération 2003 en force ; coup de vieux pour Alexander Zverev

JEU, SET ET MATHS x EUROSPORT - Holger Rune (19 ans) a glané son premier titre ATP dimanche à Munich. Il est de la génération 2003, comme Carlos Alcaraz. Une génération qui marche dans les pas de la 1987, de Novak Djokovic et Andy Murray. Alexander Zverev, lui, est de 1997... et ne lui parlez pas des joueurs plus jeunes que lui. Sebastian Baez et Frances Tiafoe sont aussi au programme de ce "JSM".

00:02:16, il y a une heure