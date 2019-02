Classement ATP - Jo-Wilfried Tsonga enclenche l'opération remontada

Tsonga met la marche avant

Personne dans le top 500 n'a autant progressé au classement que Jo-Wilfried Tsonga cette semaine ! Déjà demi-finaliste en tout début de saison à Brisbane, le Manceau a fait mieux avec une semaine parfaite, un titre, son premier depuis l'automne 2017 (Vienne) et 70 places gagnées à l'ATP. Avec ses neufs succès en 2019, "Jo" a déjà fait bien mieux qu'en 2018 (cinq). Celui qui assure qu'il espère "faire de belles choses cette année" a en tout cas enclenché l'opération remontada. Retombé au 262e rang en mai dernier, Tsonga est désormais 140e et vaut encore bien mieux. Ça tombe bien, il n'avait pas gagné un seul match entre février et octobre 2018, il n'a donc aucun point à défendre d'ici le tournoi d'Anvers en toute fin de saison. Les prochaines semaines promettent beaucoup.

Jo-Wilfried Tsonga - Montpellier 2019Getty Images

La belle histoire Londero

Avant cette semaine, le nom de Juan Ignacio Londero ne vous disait peut-être rien et c'est tout à fait normal. Habitué du circuit challenger, qui l'avait tout de même porté aux portes du top 100 (112e à l'ATP), l'Argentin a remporté son premier match sur le grand circuit face à Nicolas Jarry mardi à Buenos Aires, puis son deuxième mercredi contre Lorenzo Sonego, son troisième jeudi sur Roberto Carballes Baena, son quatrième vendredi devant Pedro Cachin, son cinquième samedi sur Federico Delbonis et sa première finale face à Guido Pella !

Une semaine sainte qui l'a propulsé à la 69e place mondiale soit un bond de 43 places ! Le voilà juste derrière Stan Wawrinka. Avec Londero, ils sont désormais sept Argentins à squatter le top 100 à l'ATP.

Herbert et Fucsovics n'ont pas tout perdu

L'un connaît son meilleur classement en carrière, Pierre-Hugues Herbert (36e) l'autre, Marton Fucsovics, en est tout proche (38e cette semaine, 35e le 7 janvier). Pourtant, les deux hommes ont achevé leur semaine sur une défaite en finale, à Montpellier contre Tsonga pour Herbert, à Sofia contre Medvdev pour Fucsovics. Le Français est sur une superbe dynamique : il était encore 99e il y a un an. En ce début de saison, il présente un bilan de sept victoires pour trois défaites seulement. De son côté, Fucsovics pourrait profiter du break qu'il s'était accordé la saison dernière entre la mi-février le Masters 1000 d'Indian Wells pour grimper encore un peu plus dans la hiérarchie mondiale.

Vidéo - Et de quatre ! Medvedev était trop fort pour Fucsovics 02:09

Pouille, un (léger) recul temporaire ?

Pas plus tard que la semaine dernière, Lucas Pouille était revenu dans le top 20 (17e). Finaliste l'an dernier à Montpellier et sorti cette année en huitièmes de finale par Marcos Baghdatis le récent demi-finaliste de l'Open d'Australie est éjecté du top 20 et recule au 22e rang en perdant cinq places, soit la plus "grosse" chute du top 40. Néanmoins, la situation du Français n'a pas beaucoup changé d'une semaine à l'autre. En "gâchant" des points à Montpellier, il a perdu du terrain mais il n'a encore qu'à défendre les 250 points de sa finale à Marseille puis les 500 de celle de Dubaï, soit 44% de son total (1715) avant d'être tranquille et de voir plus loin puisqu'il n'aura plus que 545 points à remettre en jeu jusqu'à la fin de la saison.

Lucas PouilleGetty Images

A retenir aussi...

. Daniil Medvedev n'a paradoxalement pas gagné un seul rang malgré son succès à Sofia dimanche. Le Russe pointe toujours à la 16e place mondial, le meilleur classement de sa carrière, mais il avait un tel retard sur le top 15 qu'il n'a fait "que" réduire l'écart sur Fognini (2160 contre 2225).

. Au rang des bonnes nouvelles, Alex de Minaur (27e), Frances Tiafoe (29e), Matteo Berrettini (46e), Radu Albot (78e), Ilya Ivashka (79e), Prajnesh Gunneswaran (97e), Lloyd Harris (98e) et Pedro Sousa (100e) connaissent leur meilleur classement de leur carrière.

. En revanche, Stan Wawrinka (-11 places, 68e), Marius Copil (-15, 71e), Ramos Vinolas (-25, 96e) et Mirza Basic (-68, 167e) connaissent une belle dégringolade.

Le Top 20 au 11/02