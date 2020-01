Son corps ne veut décidément pas le laisser tranquille. Juan Martin del Potro va encore devoir se faire opérer. Et encore une fois pour son genou droit. Après avoir reporté plusieurs fois son retour depuis l'été dernier, l'Argentin a choisi de repasser sur le billard. "Après avoir consulté de nombreux médecins, nous avons conclu qu'une nouvelle intervention était nécessaire. Nous espérons que c'est la solution définitive pour éliminer la douleur qui empêche non seulement Delpo de jouer au tennis mais aussi le gêne dans ses activités au quotidien", explique son équipe dans un communiqué.

Les supporters de l'Argentin vont devoir prendre leur mal en patience. Et croiser les doigts pour qu'il signe un nouveau come-back en dépit de ses pépins récurrents. Longtemps martyrisé par ses poignets - le droit d'abord, en 2010, le gauche surtout, opéré trois fois en quinze mois entre 2014 et 2015 -, c'est maintenant le genou droit qui lui pourrit décidément la vie. La "Tour de Tandil" a déjà été victime d'une fracture de la rotule en octobre 2018 à Shanghaï. Avant de se reblesser à la même rotule, huit mois plus tard sur une glissade lors de sa victoire contre Denis Shapovalov au 1er tour du Queen’s mercredi. Et depuis, il n'a plus joué sur le circuit.

Cette nouvelle opération interroge forcément sur la suite de sa carrière. Le vainqueur de l'US Open 2009 va-t-il réussir un nouveau retour tonitruant ? Il a déjà su le faire dans le passé. Mais le grand Argentin (1,98 m) n'a plus le même âge. A 31 ans, l'ancien numéro 3 mondial est forcément moins armé pour y parvenir. Et ce genou fragilisé interroge quand on parle d'un colosse aux pieds d’argile.