Andrea Gaudenzi en remet une (petite) couche. Après son soutien à l'appel de la WTA pour une enquête sur les allégations d'agression sexuelle de Peng Shuai à l'encontre de l'ancien vice-Premier ministre chinois Zhang Gaoli, le président de l'ATP a communiqué à nouveau sur l'affaire vendredi. Préoccupé par la censure dont est victime depuis plus de deux semaines la joueuse chinoise, il a réclamé des preuves indubitables de sa sécurité, conforté par la mobilisation de plus en plus générale dans le monde du tennis et au-delà, puisque l'ONU et certains pays ont aussi fait part de leur inquiétudes dans les dernières heures.

"Les derniers développements dans l'affaire Peng Shuai sont profondément déstabilisants (notamment le prétendu envoi d'un mail par la joueuse dans lequel elle revenait sur ses accusations, NDLR). Ce problème est plus grand que le tennis, comme le montre le déferlement de messages d'inquiétude venant de notre sport et au-delà. Sa sécurité est notre préoccupation la plus immédiate et la situation doit être clarifiée à cet égard. Nous avons besoin d'une communication directe et vérifiable avec elle, c'est vital", a ainsi considéré Gaudenzi.

Le président de l'ATP n'est toutefois pour le moment pas allé aussi loin dans ses prises de position que son homologue de la WTA, Steve Simon . Malgré les grands intérêts économiques du circuit féminin en Chine, ce dernier s'est dit prêt à ne plus faire d'affaires avec le pays si la situation de Peng Shuai n'évoluait pas.

