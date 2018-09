L'ex N.1 mondial Andy Murray met un terme à sa saison

Andy Murray a décidé d'arrêter les frais. Après un retour difficile sur le circuit après une longue absence, l'ex-N.1 mondial, a décidé de mettre un terme à saison, d'après divers médias britanniques.

Lui qui devait venir à Pékin restera finalement chez lui. L'Ecossais a avancé pour expliquer son forfait une douleur à la cheville après son quart de finale au tournoi de Wuhan perdu contre l'Espagnol Fernando Verdasco, vendredi.

Désormais 311e mondial

"Ce qui est positif, c'est que j'ai disputé trois matches de plus", a déclaré Murray aux médias dont la BBC après sa défaite contre le vétéran espagnol, N.28 mondial. "Mais objectivement, je dois jouer mieux que ça, j'ai des ambitions plus élevées que celle de perdre en quart de finale", a ensuite nuancé le joueur, qui avait signé au tour précédent une victoire probante contre le Belge David Goffin, N.11 mondial.

Le triple vainqueur d'un tournoi du Grand Chelem, revenu à la compétition au début de l'été après une absence d'un an due à une opération de la hanche en janvier et une saison 2017 écourtée, aura donc disputé six tournois cette année. Pour un bilan maigre de 5 victoires en 9 matches.

"J'ai besoin de passer plus de temps à m'entraîner et de faire de la gymnastique afin d'être plus robuste et en meilleure condition", a ajouté Murray, qui n'est plus aujourd'hui que 311e mondial.