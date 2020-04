La pratique du tennis sera réautorisée à partir du 11 mai

Dans le cadre du déconfinement progressif à partir du 11 mai, il sera possible de rejouer au tennis en France. La ministre des Sports, Roxana Maracineanu, l'a confirmé dans un communiqué jeudi. Pour le moment, seul le simple en plein air sera néanmoins autorisé. Aucune compétition n'est prévue avant le mois d'août.

La nouvelle devrait soulager les passionnés de tennis. A partir du 11 mai, premier jour du déconfinement progressif en France, il sera à nouveau possible de frapper dans la petite balle jaune, sur un court et face à un adversaire en loisirs. La pratique sera néanmoins limitée au simple en plein air, et sans vestiaires, dans le cadre du respect de la distanciation sociale et des gestes "barrière" pour limiter la propagation du coronavirus, selon un communiqué du ministère des Sports publié jeudi.

Ainsi, les Français pourront échanger des balles sur les courts extérieurs, sans limite de durée et dans une distance du domicile inférieure à 100 km. Attention, la situation peut toutefois varier d'un département à l'autre. En zone rouge, certains courts ou certaines installations sportives pourraient rester inaccessibles, ce qui ne sera pas le cas en zone verte. Pour les sports collectifs ou de contact en revanche, aucune reprise n'est prévue. Un nouveau point sur la situation sera fait le 2 juin.

Pour l'organisation de compétitions, il faudra encore être patient en revanche. Pour le moment, aucun tournoi de tennis n'est prévu avant le mois d'août.

