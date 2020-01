L'ATP Cup fait recette et des jaloux. Un peu éclipsé et déserté par les meilleurs joueurs, le tournoi de Doha fait partie des victimes de la création de la nouvelle compétition par équipes. Et il n'est pas le seul. Le circuit WTA et le tournoi de Brisbane notamment qui réunissait pourtant 4 des 5 meilleures joueuses du monde en ont également fait les frais cette semaine, en étant relégués au second plan. Mais la situation devrait changer en 2021 selon Craig Tiley, le président de la fédération australienne de tennis, qui espère créer une WTA Cup sur le modèle de la nouvelle ATP Cup.

"La version féminine de ce nouveau tournoi par équipes est un projet en cours, tous les investisseurs et les joueuses le savent. Tout le monde est très enthousiaste à l'idée de la mettre en place. Nous ne pouvions pas le faire dès cette année pour des raisons de calendrier", a expliqué Tiley qui va rencontrer le patron de la WTA, Steve Simon, d'ici la fin du mois de janvier pour poursuivre les discussions et autres tractations sur le sujet.

Les stars de la WTA montent au créneau

Plusieurs stars du circuit WTA ont élevé la voix en marge du tournoi de Brisbane pour critiquer le sort qui leur était réservé par rapport à leurs homologues masculins. L'ATP Cup, qui s'y déroulait aussi en partie (avec Perth et Sydney), a ainsi monopolisé le court central, poussant les joueuses à débuter leur compétition sur les courts extérieurs. "Ils ont eu ce qu'ils voulaient à l'ATP : les filles à l'écart, c'est toujours comme ça que ça se passe", a notamment déclaré l'Américaine Sloane Stephens.

Dans cette optique, Craig Tiley doit rencontrer Annastacia Palaszczuk, Premier ministre du Queensland, pour discuter de la construction possible d'un second grand court à Brisbane pour permettre aux deux événements (ATP Cup et WTA Cup) de se jouer simultanément. En deux ans, l'été australien et ses tournois de préparation à l'Open d'Australie pourraient donc totalement changer de visage.