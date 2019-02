Laureus World Sports Awards : Djokovic sportif de l’année, Osaka révélation de l'année 2018

Et de quatre pour Novak Djokovic. A l’occasion du gala des Laureus World Sports Awards qui s'est tenu, lundi soir, à Monte Carlo, le Serbe a été sacré pour la quatrième fois de sa carrière "sportif de l’année". Le 'Djoker', vainqueur de Wimbledon et de l'US Open en 2018, après une opération du coude subie en février, était en compétition avec Kylian Mbappé, Eliud Kipchoge et LeBron James.

" Revenir de blessure, gagner Wimbledon et l'US Open, je m'en souviendrai à jamais "

"Le prix Laureus est un prix que chaque athlète veut gagner et celui-ci est un immense honneur pour moi. Le fait d'être parmi tant de grands sportifs ici ce soir et d'entendre parler du travail inspirant que Laureus accomplit dans le monde donne à ce prix une signification particulière", a déclaré le Serbe pour l'occasion. "L’année dernière a été une saison incroyable pour moi. Je reviens d’une blessure, je remporte Wimbledon et l’US Open, c'est est une chose dont je me souviendrai à jamais. Je suis ravi et j'aimerai remercier l'Académie Laureus pour son soutien", a poursuivi le n°1 mondial.

Naomi Osaka, actuelle n°1 à la WTA, a également été primée. La Japonaise a été récompensée dans la catégorie "révélation de l’année" après sa finale historique à l’US Open où la joueuse avait battu Serena Williams à New York, elle-même nommée à cinq reprises sportive de l’année jusque-là. La numéro 1 mondiale a ainsi été récompensée pour avoir "écrit l’histoire" du haut de ses 21 ans. Il s’agit de la première Japonaise à recevoir un tel prix.