Laver Cup : Federer et Djokovic en double, l'attraction de la 1re journée

Les deux équipes

Comme l'an dernier, l'équipe européenne sera sous la conduite de Björn Borg. Le Suédois aura évidemment à sa disposition Roger Federer, qui n'est autre que le créateur et l'organisateur de cette épreuve. Outre le N°2 mondial suisse, Novak Djokovic, récent vainqueur de Wimbledon et de l'US Open, sera également présent. Le Serbe n'était pas là en 2017 pour l'édition inaugurale, mais sa présence compense très largement l'absence de Rafael Nadal, qui avait privilégié la Coupe Davis avant de finalement renoncer sur blessure.

Derrière ce tandem de choc, l'Europe pourra compter sur Alexander Zverev (seul rescapé européen de 2017 avec Federer), Grigor Dimitrov, David Goffin et Kyle Edmund. Tous les membres de l'équipe européenne sont donc classés parmi les 16 premiers au classement ATP.

L'équipe du reste du monde est loin d'être aussi bien armée sur le papier, surtout après le forfait de Juan Martin Del Potro, qui devait être le leader de la formation dirigée par John McEnroe, qui, comme Borg, a rempilé dans son rôle de capitaine. Les deux leaders seront le Sud-Africain Kevin Anderson (N°9 mondial et véritable local de l'étape puisqu'il a étudié à l'Université de l'Illinois) et l'Américain John Isner (10e). L'effectif est composé à moitié de joueurs américains avec, en plus d'Isner, Jack Sock (N°17 à l'ATP mais en totale perdition cette saison) et le jeune Frances Tiafoe, qui a remplacé au pied levé Del Potro. L'Argentin Diego Schwartzman et l'Australien Nick Kyrgios complètent le groupe.

Diego Schwartzman et John Isner Eurosport

La formule

L'épreuve se dispute sur trois jours avec trois simples et un double par jour, une victoire rapportant un point le premier jour, deux points le deuxième jour et trois points le dernier jour, et ce afin de garantir un intérêt et de maintenir le suspense le plus longtemps possible. Chaque match se dispute au meilleur des trois manches, le troisième "set" se jouant sur un super tie-break en dix points.

La première équipe qui totalise 13 points remporte la Laver Cup. Chaque joueur doit jouer au moins un simple lors des deux premiers jours, mais aucun joueur ne peut jouer plus de deux simples durant la compétition. Au moins quatre des six joueurs doivent être alignés en double, mais deux joueurs ne peuvent jouer qu'une fois ensemble, sauf pour le match décisif si le score est de 12 à 12. L'édition 2017 avait été remportée par l'Europe sur le score de 15 à 9.

Vidéo - Comment Federer a offert la Laver Cup à l'Europe 02:42

Le programme de vendredi

Trois simple et un double sont au menu des quatre affiches de cette première journée. Et c'est sans aucun doute le double qui constituera la grande attraction du jour. Le premier match opposera Grigor Dimitrov à Frances Tiafoe. Coup d'envoi à 13 heures à Chicago, soit 20 heures, heure française. Le deuxième simple, dans la foulée, mettra aux prises entre Kyle Edmund et Jack Sock, Ce David Goffin et Diego Schwartzman en découdront lors de la "night session", la nuit prochaine en France.

Mais c'est bien le double qui devrait mettre le feu au United Center. Il y a un an, à Prague, Roger Federer et Rafael Nadal avaient fait équipe. Cette fois, c'est avec Novak Djokovic que le Suisse jouera en double. La paire helvetico-serbe recevra la réplique de Kevin Anderson et Jack Sock, ce dernier disputant donc deux rencontres ce vendredi. Le programme de samedi n'est pas encore connu, mais il est d'ores et déjà acquis que Federer et Djokovic joueront en simple, tout comme dimanche. Les deux capitaines réservent leurs leaders en simple sur les deux dernières journées, où l'enjeu en termes de points est plus important.