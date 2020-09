A l'origine de la création de l'événement avec son agent Tony Godsick, Federer sera-t-il alors toujours le leader de la "team Europe" face à la "team Word" ? Agé de 39 ans, et opéré du genou à deux reprises cette année, le Suisse espère pouvoir revenir à la compétition pour l'Open d'Australie 2021. Voir plus loin est sans doute bien trop prématuré encore. Une chose est sûre : il n'a jamais caché qu'il voulait ancrer ce nouveau rendez-vous comme un tournoi à part entière dans le calendrier. Le succès commercial des trois premières éditions et le patronage de l'ATP lui ont d'ailleurs donné un certain crédit, et ce même si on peut douter de l'intérêt sportif de cette Laver Cup.