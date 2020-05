L'UTR Pro Match Series, un tournoi de tennis organisé en Floride, a du être stoppé avant son terme. Quatre joueuses s'affrontaient depuis vendredi, et les demi-finales et finale du tournoi devaient se dérouler dimanche. Mais la pluie en a décidé autrement.

Mauvaise nouvelle pour les amoureux de tennis. Alors que les circuits ATP et WTA sont suspendus jusqu'au début du mois d'août, l'UTR Pro Match Series permettait de redécouvrir les joies du tennis en direct. Depuis vendredi, Amanda Anisimova, Danielle Collins, Alison Riske et Ajla Tomljanovic s'affrontent en Floride, et les demi-finales et finale de ce mini-tournoi devaient se dérouler dimanche soir.

Mais les organisateurs du tournoi ont été contraints d'annuler cette dernière journée à cause des conditions météorologiques. "Nous avons pris la décision d'annuler la fin de l'UTR Pro Match Series à cause des fortes pluies et des risques d'inondations à West Palm Beach (en Floride, ndlr)" ont-ils expliqué dans un communiqué.

