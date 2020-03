Miami passe aussi à la trappe

Son sort semblait scellé depuis plusieurs heures et le maire de Miami, Carlos Gimenez, l'a confirmé lui-même jeudi dans un communiqué : le deuxième Masters 1000 de l'année n'aura pas lieu, lui non plus.

Quelques jours après le report d'Indian Wells, la seconde étape de la tournée américaine a, elle aussi, été suspendue par les autorités locales en raison de la "menace pour la santé publique" que constitue le coronavirus. L'état d'urgence a d'ailleurs été décrété dans le comté de Miami-Dade, alors que les vols en provenance de l'Europe ont été suspendus pendant un mois par l'administration Trump.

Si Miami et sa région ne constituent pas un foyer épidémique à l'heure actuelle, son maire a estimé qu'il était de son devoir de "prendre les mesures préventives" pour éviter la propagation du virus. Il s'apprête à interdire les rassemblements de plus de 250 personnes dans des zones confinées (indoor), alors que l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) parle désormais de pandémie.

Avant même cette officialisation, les stars du circuit Novak Djokovic et Rafael Nadal avaient notamment traversé l'Atlantique pour rejoindre l'Europe. Car c'est bien sur le "Vieux Continent" qu'est censée se poursuivre la saison, sur terre battue.

Or, la crise sanitaire actuelle rend plus qu'incertaine la tenue des tournois, surtout au mois d'avril. Des discussions intenses ont eu lieu au sein du Conseil des joueurs quant à une éventuelle suspension du circuit pendant au moins six semaines. Si c'est effectivement le cas, le troisième Masters 1000 de la saison à Monte-Carlo (11-19 avril prochains) ne pourra, lui non plus, pas avoir lieu.