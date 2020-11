Deux mois normaux puis... le coronavirus. En tennis comme ailleurs, cette année 2020 aura été profondément chamboulée par la pandémie de Covid-19. Elle a d'abord imposé un arrêt complet du calendrier pendant plus de cinq mois, avant une reprise à marche forcée au cœur de l'été, à la mi-août. Tant bien que mal, la saison a réussi à aller jusqu'à son terme et c'est presque un miracle que l'année ait pu s'achever avec la tenue de trois des quatre tournois du Grand Chelem, les ATP Finals à Londres et trois Masters 1000, la catégorie de tournoi la plus touchée par la crise sanitaire.

La lecture du classement ATP à l'issue de cette drôle de campagne n'est pas aisée. La hiérarchie officielle est d'ailleurs loin de correspondre à la réalité des débats. La raison ? Le gel des points de certains tournois disputés en 2019 afin de ne pas pénaliser les joueurs ayant signé un résultat significatif sans pouvoir défendre leurs points un an plus tard. A titre d'exemple, tous les joueurs conserveront ainsi jusqu'en juillet 2021 le bénéfice des points glanés à Wimbledon en... 2019.

Medvedev tout près de Nadal

Conséquence, Roger Federer, qui n'a disputé qu'un seul tournoi cette année, figure encore à la 5e place du classement officiel. Une forme d'aberration, puisque le Suisse, sur la seule foi des résultats de la saison qui s'est achevée dimanche soir, ne totalise que 720 points, ceux acquis grâce à sa demi-finale à l'Open d'Australie au mois de janvier. Son véritable classement 2020 ? 29e. Matteo Berrettini est l'autre grand gagnant de cette protection. L'Italien, qui a erré tel un fantôme sur les courts cette saison, a sauvé sa place dans le Top 10 alors qu'il ne figure même pas parmi les 30 premiers en 2020.

Mais certaines choses ne changent pas. Novak Djokovic, numéro un mondial au classement de référence, est aussi le joueur affichant le meilleur bilan comptable avec 6855 points, selon le décompte effectué par Constance Sénac de Monsembernard, à la tête du compte Twitter "Jeu, Set et Maths". Le podium officiel est le même que celui de 2020, mais dans un ordre différent. Derrière le Serbe, c'est Dominic Thiem, vainqueur de l'US Open, finaliste de l'Open d'Australie et du Masters, qui devance le vainqueur de Roland-Garros, Rafael Nadal, lui-même talonné par Daniil Medvedev.

Humbert juste devant Monfils

Les grands perdants sont ceux qui ont beaucoup plus brillé en 2020 qu'en 2019 et pour qui le gel des points s'est avéré pénalisant. Parmi eux, Milos Raonic et Pablo Carreno Busta, respectivement 9e et 10e dans la hiérarchie 2020, mais qui n'apparaissent qu'aux 14e et 17e rangs au classement ATP. Idem pour les jeunes pousses ayant explosé ou franchi un cap ces derniers mois, comme le Norvégien Casper Rudd, actuel 27e mondial, mais aux portes des dix premiers (11e), ou l'Italien Jannik Sinner (20e sur l'année mais seulement 37e au classement de référence).

Côté français, Gaël Monfils, grâce à son gros début d'année 2020 (plus de 1000 points engrangés en janvier et février) et le maintien de ses gros résultats 2019 comme son quart de finale à l'US Open, reste officiellement le numéro un tricolore. Il pointe au 11e rang. Cinq crans au-dessus de son "vrai" classement 2020. Avec 1165 points, la Monf' est devancée de cinq petits points par un certain Ugo Humbert. Le Lorrain (15e en 2020, 30e à l'ATP) est lui aussi pénalisé par le système actuel. Reste maintenant à espérer que le calendrier 2021 puisse se dérouler sans accroc. Auquel cas, au fil des mois, le classement ATP redeviendra en accord avec le terrain.

Le classement 2020

JOUEUR PAYS POINTS 1. Novak Djokovic Serbie 6855 2. Dominic Thiem Autriche 4615 3. Rafael Nadal Espagne 4050 4. Daniil Medvedev Russie 4025 5. Alexander Zverev Allemagne 3455 6. Andrey Rublev Russie 3425 7. Stefanos Tsitsipas Grèce 2495 8. Diego Schwartzman Argentine 2220 9. Milos Raonic Canada 1725 10. Pablo Carreno Busta Espagne 1710 11. Casper Ruud Norvège 1280 12. Denis Shapovalov Canada 1260 13. Christian Garin Chili 1220 14. Felix Auger-Aliassime Canada 1175 15. Ugo Humbert France 1170 16. Gaël Monfils France 1165 17. Roberto Bautista Agut Espagne 1150 18. Borna Coric Croatie 1115 19. Stan Wawrinka Suisse 1060 20. Jannik Sinner Italie 1030

