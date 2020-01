L'accolade est longue et chaleureuse. Echange de mots et de sourires. Novak Djokovic, 17 ans, vient de jouer le tout premier de ses 323 matches en Grand Chelem. Avec sa tête de minot et son allure un peu dégingandée, le jeune Serbe n'a pas pesé lourd. Marat Safin, finaliste l'année précédente et futur vainqueur de cette édition 2005 de l'Open d'Australie, était beaucoup trop fort pour lui.

"Il m'a dit qu'il était désolé, sourit le Russe. Je ne sais pas pourquoi il a dit ça. Moi, je lui ai dit qu'il avait fait un bon match, qu'il fallait qu'il continue à travailler et je lui ai souhaité le meilleur pour la suite." On ne saura jamais de quoi le bleu-bite était désolé ni pourquoi il a soufflé ces paroles à son imposant adversaire. Peut-être était-il juste un peu perdu, comme il l'avait été sur le court.

Djokovic a pris 6-0, 6-2, 6-1 en une heure et quatorze minutes. La première défaite de sa carrière dans un Majeur reste aussi, à ce jour, la plus sévère et la plus expéditive. Mais en dépit de la fessée reçue, il a le sourire. Les mots du charismatique Moscovite, au filet puis un peu plus tard devant la presse, lui sont revenus aux oreilles. Et ils sont élogieux : "Il a joué sans crainte, il a vraiment tenté des choses. Il n'a pas encore 18 ans, c'est un tout jeune joueur. Et ce sera un très, très bon joueur, avec une très longue carrière."

C'est peu dire que Marat Safin a vu juste. Quinze ans après, Novak Djokovic s'avance à Melbourne avec un palmarès lourd comme un cheval mort. Avec 16 couronnes majuscules, il a Roger Federer (20) et Rafael Nadal (19) dans son viseur. Et s'il a triomphé partout, c'est bien aux Antipodes qu'il a bâti une grande partie de son histoire. C'est ici que Djokovic s'est dépucelé en Grand Chelem. Il y a disputé des combats mémorables, a subi une poignée de désillusions mais surtout accumulé une cargaison de victoires, jusqu'à devenir, l'an passé, l'unique recordman des titres à l'Open d'Australie.

Aujourd'hui, 2005 semble appartenir à une autre époque. Twitter n'existait pas. Facebook s'appelait encore The Facebook et sa notoriété n'avait pas dépassé les frontières de Harvard. Jacques Chirac était au milieu de son quinquennat. Felix Auger-Aliassime avait trois ans. Même si Roger Federer était déjà au sommet et si Rafael Nadal s'apprêtait à entrer dans la danse, le tennis ignorait qu'il s'avancerait d'ici quelques années dans l'ère Djokovic, ce qu'ont bel et bien été les années 2010. Le Nole de 2005 dans ses petits souliers apparait bien loin. Et Melbourne, toujours, aura servi de fil rouge à sa marche triomphale.

Marat Safin et Novak Djokovic en 2005 à l'Open d'Australie.Getty Images

2008 : Bienvenue au club

Janvier 2008. Petit Novak a bien grandi. Il est désormais ancré dans le rôle du troisième homme, derrière les deux géants Federer et Nadal, vainqueurs à eux deux des onze derniers tournois du Grand Chelem. Personne, depuis Marat Safin en 2005 en Australie, n'est parvenu à s'immiscer entre eux. Telle est l'ambition de Djokovic.

78e mondial fin 2005, 16e un an plus tard, il s'intronise en 2007 comme le joker derrière la paire d'as du circuit. Vainqueur de ses deux premiers Masters 1000, finaliste pour la première fois en Grand Chelem à l'US Open, il a pris à 20 ans une nouvelle dimension. Le voilà numéro 3 mondial, loin derrière le duo de tête, mais tout aussi isolé devant le reste de la troupe, dans un entre-deux plus prometteur que frustrant.

La grande question est maintenant de savoir s'il est déjà apte à secouer pour de bon le cocotier hispano-suisse. Après tout, sa fin de saison a été décevante et s'il a signé ces derniers mois ses premières victoires face à Federer et Nadal, il a aussi touché certaines limites contre eux, surtout en Grand Chelem. Nadal l'a stoppé net en trois sets en demi-finale de Roland-Garros. Le numéro un mondial, lui aussi, n'a pas cédé la moindre manche en huitièmes de finale à Melbourne en janvier 2007 ou en finale de l'US Open.

Finale de l'US Open 2007 : La 1re en Majeur de Novak Djokovic, battu par Roger Federer.Getty Images

Mais le garçon déborde de confiance. Avant de croiser le fer avec Federer sur la Rod Laver Arena en 2007, Nole avait tenu un discours conquérant du haut de ses 19 ans : "J'ai perdu deux fois contre lui, je sais à quel point il est parfait. Tout a l'air si facile avec lui. Je sais tout cela, mais ce n'est pas pour autant que j'ai envie de m'arrêter en huitièmes de finale. Je ne vais pas rentrer sur le court pour bien jouer. Je vais y aller pour gagner ce match. C'est mon objectif."

L'irrévérence du jeune effronté a-t-elle piqué Federer au vif ? Vainqueur 6-2, 7-5, 6-3 en moins de deux heures, le patron avait en tout cas mis le holà. Lorsque, après sa défaite, un confrère lui demanda s'il regrettait ses propos de l'avant-veille, la réponse du Belgradois en avait dit long sur le personnage :

" Peut-être que les gens se disent 'mais il croyait quoi, ce gars ? Qu'il pouvait battre Roger ?' Mais pour moi, c'est la seule manière d'appréhender les choses. Gagner, il faut que ce soit l'objectif à chaque match, surtout contre Federer. Vous devez y croire, être positif, avoir confiance en vos moyens. Ça ne suffit pas toujours, mais si vous venez juste pour faire un bon match contre lui, vous n'avez aucune chance. Oui, aujourd'hui, j'ai perdu, et alors ? "

Il tiendra peu ou prou le même discours après sa finale perdue contre le même Federer à Flushing huit mois plus tard. Une finale, où, en dépit de sa nouvelle défaite en trois manches (7-6, 7-6, 6-4), il avait eu la conviction de n'être pas passé loin d'un gros coup. Les occasions n'avaient pas manqué, sans qu'il puisse les saisir. Comme toujours, il s'est promis de retenir la leçon. A Melbourne, les retrouvailles entre les deux hommes sont programmées en demi-finale. Sans surprise, elles auront bien lieu. L'étonnement se niche ailleurs.

Novak Djokovic en 2008 à Melbourne.Getty Images

Car le plus impressionnant des deux n'est pas celui qu'on croit. Novak Djokovic déroule. Pour rallier le dernier carré, il n'abandonne pas la moindre manche en route, expédiant Benjamin Becker, Simone Bolelli et Sam Querrey en première semaine, un Lleyton Hewitt lessivé par son fameux match face à Marcos Baghdatis achevé à 4h33 du matin puis, en quarts de finale, le numéro 5 mondial David Ferrer (6-0, 6-3, 7-5). Pourtant, jusqu'alors, il a avancé dans une relative indifférence. En dehors de son huitième contre Hewitt, qui a titillé l'intérêt local, le Serbe serpente dans le tableau sans attirer l'attention. Plutôt un bon signe, au fond.

Les sujets de discussion pointent davantage vers le trublion Jo-Wilfried Tsonga, dont le parcours sidère spectateurs et observateurs. La veille de la demi-finale Federer - Djokovic, le Manceau a signé un exploit retentissant en pulvérisant Rafael Nadal dans la première demie (6-2, 6-3, 6-2), après avoir déjà bouté deux Top 10 hors du tableau (Andy Murray et Richard Gasquet). Incroyable sensation alors que le jeu devait tourner autour du Federer - Nadal avec Djokovic en éventuel arbitre. "J'ai eu l'impression d'être face à une avalanche sans rien pouvoir faire pour l'arrêter", constate Nadal.

L'autre grande affaire de la quinzaine touche au double tenant du titre. On le trouve emprunté physiquement. La rumeur évoque un virus. Plus tard, il révélera avoir souffert d'une mononucléose. Roger Federer a failli passer à la trappe dès les 16es de finale contre Janko Tipsarevic. Miraculeux vainqueur 10-8 au 5e set, il a affiché ce jour-là une faiblesse qui n'a échappé à personne. Surtout pas à Novak Djokovic. "Les gens commencent à sentir qu'il n'est pas imbattable, glisse le Serbe après le quasi-exploit de son pote Tipsa. Personne n'est imbattable bien sûr, mais Roger a été si dominateur pendant des années, surtout sur surface rapide, qu'on pouvait avoir ce sentiment. C'est en train de changer. Et c'est une bonne chose pour nous." Pour lui, notamment.

Ce 25 janvier 2008, le futur Djoker va pour la première fois frapper du poing sur la table qu'il s'apprête à renverser. Après deux heures et vingt-huit minutes de match, Djokovic tombe à genoux sur le Plexicushion de la Rod Laver Arena. Il n'est "qu'en" finale. Pas une première, pour lui. Mais l'impact de sa victoire justifie sa réaction. Il n'a pas gagné une demi-finale. Il a battu Roger Federer. En trois sets.

Vidéo - Le jour où le jeune Djoker a fait tomber Federer 00:58

Le choc est colossal. Le Suisse n'avait plus manqué une finale majeure depuis trois ans. Du jamais vu dans l'histoire du tennis. En réalité, depuis l'Open d'Australie 2005, un seul joueur l'avait dominé en Grand Chelem, et uniquement à Paris : Rafael Nadal. Il avait instauré une norme délirante dont il a fini par devenir prisonnier. "J'ai créé un monstre, dira-t-il en conférence de presse dans une des phrases les plus célèbres de sa carrière. Je suis obligé de gagner tous les tournois. Demi-finale, ça reste un très bon résultat. Je n'ai pas joué mon meilleur tennis, mais c'était quand même solide. Mais dès que je perds un set, les gens disent que j'ai mal joué. C'est ma faute, je suppose, parce que j'ai créé ce monstre."

Au-delà de la défaite, c'est son ampleur qui interpelle. Federer n'avait plus été battu en trois sets en Grand Chelem depuis son élimination contre Gustavo Kuerten à Roland-Garros en 2004. Chacun pressentait que la menace serbe se précisait, mais que Federer puisse s'incliner aussi sèchement, personne ne l'envisageait.

Curieusement, cette demi-finale aura été d'une parfaite asymétrie avec leur finale de l'US Open quatre mois plus tôt. Cette fois, c'est le numéro un mondial qui aura brillé par son incapacité à capitaliser sur ses opportunités. Federer a mené 5-3 dans le 1er set. Il a eu deux balles de 3e manche à 6-5 sur le service de son adversaire avant de mener 3-1 dans le jeu décisif. Mais Djokovic lui a systématiquement claqué la porte au nez. Par sa maîtrise tactique (il a pilonné le coup droit de Federer), sa défense hors normes et plus encore son inébranlable confiance, il a fini par écœurer son illustre rival.

Novak Djokovic, Open d'Australie 2008.Getty Images

La tête de série numéro 3 est en finale sans avoir perdu un set et en ayant manœuvré Federer comme personne sur surface rapide depuis des lustres. Mais le plus dur commence pour lui. Il va disputer un match qu'il n'a pas le droit de perdre. Face à un novice, classé au 47e rang à l'ATP. "C'est un peu étrange, c'est vrai, avoue Djokovic. Avoir 20 ans et se retrouver grand favori d'une finale de Grand Chelem…" Affronter Jo-Wilfried Tsonga plutôt que Rafael Nadal accroit ses chances d'ouvrir son palmarès, mais l'approche s'en trouve bien plus délicate.

Cette finale improbable, la seule sur une période de six ans (entre l'Open d'Australie 2005 et l'Open d'Australie 2011) à ne pas impliquer au moins Federer ou Nadal, génère un vent de fraicheur sur Melbourne. Cette édition 2008 va faire date, soit en consacrant une des plus formidables sensations de l'histoire via l'apothéose mancelle, soit en intronisant le prince de Belgrade, dont tout le monde comprend qu'il est amené, sinon à régner seul, a minima à imposer à terme un partage du pouvoir.

Deux jeunes champions aux trajectoires bien différentes ont rendez-vous avec leur destin. Novak Djokovic, 20 ans, autoprogrammé pour conquérir le monde. Il l'a souvent répété au fil des ans, il ne s'est jamais imaginé autrement qu'en numéro un mondial, dès son plus jeune âge. Jo-Wilfried Tsonga, 22 ans, revenu de nulle part après un début de carrière pourri par diverses blessures. Son parcours australien relève autant du miracle que du "feel good movie". Mais il n'y aura pas de happy end pour celui que tout Melbourne a baptisé "Ali" pour sa ressemblance avec l'ancien boxeur et son côté showman.

Non que le Français passe à côté de sa finale. Il va même rafler le premier set, conclu sur deux points d'anthologie : un passing consécutif à un smash de Djokovic puis un lob de coup droit millimétré, le tout provoquant l'hystérie du public. Mais peu à peu, l'extraordinaire insouciance qui l'avait accompagné durant la quinzaine va s'effilocher. Comme si Jo prenait la mesure au fil de cette finale de ce qu'elle impliquait.

Vidéo - Passing de feu et lob subtil : les deux points de Tsonga pour boucler le 1er set 00:46

Djokovic, lui, est déjà passé par là. Bien sûr, le poids de l'événement l'a envahi. "Avant la finale, racontera-t-il, j'ai essayé de penser à autre chose, de faire des blagues, d'écouter de la musique et de regarder des vidéos marrantes pour me relaxer. J'y suis parvenu mais en entrant sur le court, ça a changé en deux secondes. J'étais très nerveux."

Il finira néanmoins par dompter cet élément. Le privilège de sa finale à l'US Open. "Dans les moments les plus chauds du match, j'ai su être plus calme et plus patient qu'à New York", explique le Serbe. Cette fois, il saisit sa chance quand elle se présente et se comporte peu à peu en patron. Rien ne sera simple et Tsonga passe tout près de l'embarquer dans un 5e set bien aléatoire. Mais en un peu plus de trois heures, il s'impose 4-6, 6-4, 6-3, 7-6 en s'invite dans le club des vainqueurs en Grand Chelem.

"J'en ai rêvé, je regardais les légendes du tennis soulever les trophées et je voulais me retrouver aussi dans cette situation", lance-t-il après la finale. L'ambitieux Nole est parvenu à ses fins. Déjà. Son avènement, inévitable, a été plus rapide qu'attendu. Ce n'est pas là un jugement de défiance vis-à-vis de lui. Mais Federer et Nadal accaparaient tant les honneurs que son heure semblait devoir surgir plus tard. Le jeune homme n'était pas seulement talentueux. Il était, aussi, pressé. Mais avant de regoûter à l'ivresse d'un sacre majuscule, il va maintenant devoir apprendre la patience.

Noavk Djokovic avec le trophée Norman Brookes. Pour la première fois. Pas la dernière.Getty Images

2011 : La naissance d'un tyran

Dans une carrière existe parfois des périodes de grâce, où toutes les pièces d'un puzzle que vous avez longtemps en vain chercher à imbriquer s'emboitent enfin parfaitement. Ce sont les mêmes pièces, vous les aviez sous le nez, mais soudainement, le complexe enchevêtrement vous apparait comme une évidence. C'est ce qu'a vécu Novak Djokovic au cours de son historique campagne 2011, celle qui l'a vu signer un Petit Chelem, enchainer plus de quarante victoires pendant six mois et s'installer au pouvoir durablement et sans la moindre ambiguïté.

A SUIVRE MARDI...