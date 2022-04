Maria Sharapova, qui a fêté ses 35 ans mardi, a annoncé être enceinte de son premier enfant. "Précieux commencements ! Manger un gâteau d'anniversaire pour deux a toujours été ma spécialité", a-t-elle posté sur son compte Instagram en légende d'une photo où elle montre son ventre arrondi en posant sur une plage. Sharapova est fiancée depuis décembre 2020 avec l'homme d'affaires britannique Alexander Gilkes.

L'ex-N.1 mondiale a remporté cinq titres du Grand Chelem (Open d'Australie 2008, Roland-Garros 2012 et 2014, Wimbledon 2004 et US Open 2006).

