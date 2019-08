Coup de chaud sur le central de Cincinnati. Roger Federer est tombé en huitièmes de finale du Masters 1000 ce jeudi après-midi face à un Andrey Rublev éblouissant. Le jeune Russe de 21 ans a joué crânement sa chance pour leur premier affrontement sur le circuit principal. Pris à la gorge d'entrée, le septuple vainqueur du tournoi n'a jamais vraiment pu s'exprimer pleinement et est sorti sous les coups adverses en deux sets secs 6-3 6-4 et 1h01 de jeu. Rublev réalise ainsi le meilleur résultat de sa carrière et accède pour la première fois à un quart de finale en Masters 1000. Il retrouvera au prochain tour un ami, son compatriote Daniil Medvedev, le joueur en forme de l'été.

Plus d'infos à suivre...