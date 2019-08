Sa persévérance a fini par payer. Finaliste à Washington et à Montréal, Daniil Medvedev a conclu en beauté sa superbe tournée nord-américaine de préparation à l’US Open en s’adjugeant le trophée à Cincinnati, son premier Masters 1000, le deuxième titre de sa saison et le cinquième de sa carrière. Dimanche, le Russe a pris le meilleur sur le Belge David Goffin en finale en deux sets (7-6, 6-4) et un peu plus d’une heure et demie de jeu. Homme en forme du moment, il fera une entrée fracassante dans le top 5 lundi et peut nourrir de belles ambitions pour le dernier tournoi du Grand Chelem de l’année.

Il avait impressionné face à Novak Djokovic en demi-finale, il a confirmé pour décrocher la timbale. Stakhanoviste des courts, infatigable contreur et serveur explosif, Daniil Medvedev est devenu l’une des forces majeures du circuit, "l’un des meilleurs joueurs du monde", dixit le numéro 1 mondial lui-même. Ecrasé par Rafael Nadal pour sa première finale en Masters 1000 la semaine dernière, le Russe apprend vite de ses erreurs et n’a pas laissé l’occasion dimanche de donner un nouveau relief à son palmarès.

Un tie-break déterminant

Pas tendu outre mesure par l’événement, du moins en apparence, Medvedev a entamé sa finale sur un rythme similaire, du moins au service, à celui de la fin de son match de la veille contre le "Djoker". Autoritaire sur sa première balle, il a enchaîné deux jeux blancs sur deux premiers engagements et a rapidement fait le break en débordant Goffin d’une merveille de revers le long de la ligne (4-1). Mais la tension l’a quand même rattrapé et le Belge en a profité pour revenir dans un premier set qui s’est considérablement équilibré dans sa deuxième partie (4-4).

Goffin a même remporté le plus beau point de la manche inaugurale : un échange acharné de 29 frappes conclu par un revers supersonique droit devant lui. Plus frustré, manifestant son agacement envers son clan, Medvedev ne semblait pas aborder le jeu décisif dans les meilleures conditions. Mais après une volée de Goffin ralentie par la bande du filet qui lui a permis de refaire immédiatement un mini-break de retard, le Russe a finalement su le mieux tenir ses nerfs pour plier l’affaire 7 points à 3 et virer en tête après près d’une heure de jeu.

Vidéo - Un rallye de 29 coups et un revers de toute beauté signé Goffin pour finir le job 01:14

Outsider crédible à New York ?

Assommé par la tournure des événements, Goffin a alors traversé une période difficile qui a mis fin à ses espoirs de titre. Moins percutant du fond, il a commencé à multiplier les fautes directes (28, soit le double du total de son adversaire) et a concédé le break d’entrée de deuxième set (7-6, 2-0). Medvedev n’en demandait pas tant et a déroulé au service par la suite, alignant quatre jeux blancs d’affilée sur son engagement. Sa seule frayeur, le Russe l’aura connue au moment de servir pour le trophée.

Tentant le tout pour le tout à la relance, son adversaire s’est octroyé deux balles de débreak pour revenir à 5 jeux partout. Mais comme la veille contre Djokovic, Medvedev a pu compter sur sa première balle pour le tirer d’affaire. Le Russe a terminé en boulet de canon par trois aces d’affilée pour boucler une finale bien mieux gérée émotionnellement que la semaine précédente au Canada. Impressionnant de constance dans les résultats, il ne lui reste plus qu’à confirmer à l’échelon supérieur, en Grand Chelem. S’il n’a pas grillé trop d’énergie, il pourrait faire figure de vrai outsider à New York derrière les trois monstres du circuit.