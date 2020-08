MASTERS 1000 CINCINNATI - C'est enfin l'heure de la reprise pour le circuit ATP après presque six mois d'arrêt à cause du coronavirus. Dès ce samedi 22 août, vous pourrez suivre en exclusivité sur les antennes d'Eurosport (Eurosport 1, Eurosport 2 et Eurosport Player) le Masters 1000 de Cincinnati exceptionnellement délocalisé à New York. Le numéro 1 mondial Novak Djokovic sera notamment présent.

Vous en avez rêvé, c'est désormais une réalité : le tennis va bien reprendre ses droits comme le circuit ATP cette semaine, avec le Masters 1000 de Cincinnati exceptionnellement délocalisé à New York. Quasiment six mois après la suspension de la saison en raison du nouveau coronavirus, rendez-vous est donc pris EN DIRECT et en exclusivité sur les antennes d'Eurosport et sur notre site (Eurosport 1, Eurosport 2 et Eurosport Player) dès ce samedi 22 août à Flushing Meadows pour retrouver les as de la raquette en action.

Le numéro 1 mondial Novak Djokovic, invaincu avant l'interruption du circuit, sera le grand favori du tournoi en l'absence de ses deux compères du "Big 3" Rafael Nadal et Roger Federer. Le plateau s'annonce tout de même très relevé puisque, pour contrarier le Serbe, le tenant du titre et numéro 5 mondial Daniil Medvedev compte bien conserver son bien. Stefanos Tsitsipas et Alexander Zverev, autres figures majeures de la "Next Gen" seront également de la partie, de même que le numéro 3 mondial Dominic Thiem. Côté français, on suivra notamment Benoît Paire, Adrian Mannarino, Ugo Humbert et Richard Gasquet. Enfin, Andy Murray, qui n'a pas joué encore en 2020 et bénéficie d'une invitation, sera aussi au rendez-vous.

US Open Nadal, Andreescu, Halep... Le point sur les forfaits pour la tournée américaine HIER À 13:04

Durant toute la semaine, nos équipes seront mobilisées pour vous faire vivre ce tournoi de reprise si particulier, disputé dans la bulle "new-yorkaise". Nos experts Arnaud Di Pasquale, Arnaud Clément, Paul-Henri Mathieu et Eric Déblicker seront notamment sur le pont aux commentaires.

Le programme de Cincinnati sur Eurosport :

De samedi 22 à mardi 25 août, les 1er, 2e et 3e tours à suivre sur Eurosport 1, Eurosport 2 et Eurosport Player de 17h à 3h du matin

Mercredi 26 août : les quarts de finale sur Eurosport 1 et Eurosport Player de 19h à 3h du matin

Jeudi 27 août : les demi-finales sur Eurosport 1 et Eurosport Player de 21h à 1h du matin

Vendredi 28 août : la finale du double à 20h puis la finale du simple à 22h sur Eurosport 1 et Eurosport Player

Play Icon

Masters Cincinnati Il y a dix ans, Federer devenait l'égal de Borg à Cincinnati IL Y A 8 HEURES