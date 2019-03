Indian Wells : Novak Djokovic éliminé au troisième tour par Philipp Kohlschreiber (6-4, 6-4)

Il devait reprendre le pouvoir après avoir pris un repos mérité à la suite de son Open d’Australie victorieux. Mettre la concurrence au pas pour réaffirmer sa puissance sur le circuit. C’est raté. Pas dans ses baskets et encore moins dans son tennis, Novak Djokovic est sorti par la petite porte ce mercredi au 3e tour face à un Philipp Kohlschreiber terrible de justesse malgré quelques difficultés à conclure (6-4, 6-4). Le numéro un mondial connaît son premier gros couac de la saison.

En 2018, il avait accéléré son retour sur les courts pour finalement rendre les armes face au qualifié Daniel Taro. Cette année, c’était dans une autre posture qu’il avait débarqué. Mais, après l’épisode pluvieux de lundi à Indian Wells interrompant le match, Djokovic n’y était pas. Lui et ses 32 fautes directes quittent ainsi le tableau bien plus tôt que prévu face à un Kohlschreiber qui s’est contenté d’être juste et précis dans les moments clés.

Une première balle aux abonnés absents

Défaillant au service (seulement 63% de premières balles), le patron du circuit n’a jamais semblé en mesure de renverser l’Allemand. Mais, d’habitude, quand Djoko ne trouve pas la bonne carburation au service, il peut s’appuyer sur son retour. Ce mardi, ce fut tout l’inverse. Avant de débreaker dans le dernière manche alors qu’il était déjà au bord du précipice, le Serbe n’avait pas réussi à convertir une seule des quatre balles de break obtenues. Lui qui ne laisse d’habitude jamais passer ce genre d’occasions.

Alors, Kohlschreiber a déroulé et s’est même offert le luxe de breaker a six reprises le numéro un mondial pour s’offrir une victoire en forme de délivrance. Sur ses onze dernières tentatives, l’Allemand n’avait réussi à faire tomber Djokovic. C’est désormais chose faite et c’est tout le tableau d’Indian Wells qui s’en trouve perturbé. Gaël Monfils, qui affrontera l’Allemand de 35 ans en 8e de finale, en sait quelque chose.