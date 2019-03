Indian Wells: Novak Djokovic et Alexander Zverev qualifiés pour le 3e tour

Le n°1 mondial Novak Djokovic a un peu tremblé pour son entrée en lice au Masters 1000 d'Indian Wells, samedi. Un peu, mais pas trop puisque le Serbe a lutté un set avant de dérouler pour s'imposer en deux manches (7-6 (5), 6-2) face à l'Américain Bjorn Fratangelo, 128e mondial.

Djoko, vainqueur des trois derniers tournois du Grand Chelem, a connu une entrée en matière délicate après avoir perdu son service lors du 6e jeu. Mené 4-2, puis 5-3, il a finalement égalisé à 5-5, avant de remporter la première manche au jeu décisif. Le second set a été beaucoup moins disputé et n'a duré que 22 minutes. Djokovic décroche pour l'occasion sa 50e victoire à Indian Wells, plus que sur n'importe quel autre Masters 1000 dans sa carrière.

"J'étais un peu nerveux"

Plus que les conditions très particulières cette année à Indian Wells avec des températures anormalement basses (15°C), c'est sa longue inactivité depuis son titre à l'Open d'Australie en janvier qui a perturbé le Serbe. "J'étais un peu nerveux, je n'ai pas joué mon meilleur tennis, et pour être honnête, j'ai eu de la chance de remporter le premier set", a-t-il noté. Djokovic a évité l'épouvantail Nick Kyrgios qui aurait pu être son prochain adversaire. Il fera face à Philipp Kohlschreiber.

Pas de couperet pour Zverev et Raonic

Dans les autres matches du jour, rares sont les têtes de série à ne pas avoir vu la sortie prématurément à l'image de l'Australien. Alexander Zverev a été aidé en cela par l'abandon rapide de Martin Klizan, qui a jeté l'éponge à 6-3, 2-0. L'Allemand retrouvera son compatriote Jan-Lennard Struff au 3e tour.

Milos Raonic a dû puiser dans ses ressources, mais la tête de série N.13 s'est aussi qualifiée aux dépens de Sam Querrey. Le Canadien a pris le meilleur dans ce match de cogneurs en 1h45 (7-6 (1), 6-4) en assurant l'essentiel, ne pas être breaké une seule fois de la rencontre. Il jouera sa place en huitièmes de finale contre le surprenant Américain Marcos Giron, tombeur d'Alex De Minaur.

