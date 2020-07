Rafael Nadal of Spain and Feliciano Lopez of Spain celebrate holding a serve in their semi-final doubles match against Jamie Murray and Neal Skupski of Great Britain

MASTERS 1000 MADRID - Selon Feliciano Lopez, directeur du tournoi, Rafael Nadal s'est engagé à jouer le Masters 1000 madrilène du 13 au 20 septembre prochains. L'épreuve ayant lieu la semaine suivant la finale de l'US Open (31 août-13 septmbre), la présence de l'Espagnol du côté de Flushing Meadows semble de plus en plus compromise.

Rafael Nadal est-il d’ores et déjà forfait pour le prochain US Open ? La question semble prématurée à encore près de deux mois de l’événement, mais une information révélée par Feliciano Lopez lui-même sur les réseaux sociaux l’a rendue plus pertinente que jamais. Le directeur du Masters 1000 de Madrid a ainsi confirmé la présence du Majorquin lors de son tournoi du 13 au 20 septembre prochains. Or l’épreuve se jouera la semaine suivant la finale du Majeur américain (31 août-13 septembre), il semble donc de plus en plus probable que le Majorquin fasse l’impasse sur Flushing.

"J’ai parlé à mon ami Rafael Nadal et il m’a confirmé sa participation à Madrid en septembre prochain ! Nous t’attendons comme toujours les bras ouverts dans la Caja Magica", a ainsi posté Lopez qui poursuit également sa carrière de joueur et a repris la compétition lors de l’Ultimate Tennis Showdown de Patrick Mouratoglou. Faite au lendemain de celle dévoilant les nouvelles modalités de calcul du classement ATP, cette annonce n’a rien d’anodin, vu les doutes déjà formulés par le numéro 2 mondial vis-à-vis de l’US Open.

Sacrifier l'US Open pour mieux préparer Roland ?

D’ores et déjà assuré de conserver ses 2000 points glanés en 2019 à New York, on voit mal désormais le Majorquin voyager aux Etats-Unis alors qu’un autre tournoi l’attendrait dès son retour en Europe. Il n’y a d’ailleurs qu’à Madrid (et Cincinnati avant l’US Open) où le "Taureau de Manacor" peut gagner des points par rapport à l’an passé, lui qui s’y était incliné en demi-finale face à Stéfanos Tsitsipas en 2019. Le voir choisir la Caja Magica aux dépens de Flushing serait donc tout à fait logique.

La situation sanitaire outre-Atlantique et le risque d’être mis potentiellement en quarantaine devraient finir de dissuader Nadal. Même s’il fait une croix sur un nouveau sacre à New York, il aurait alors tout le temps de se préparer idéalement sur sa terre battue chérie. Avec en ligne de mire un 13e titre à Roland-Garros et un 20e en Grand Chelem, ce qui ferait de lui l’égal de Roger Federer.

