Master 1000 - Miami : Tombeur de Dimitrov, Chardy est le dernier rescapé français

Comme à Indian Wells, Chardy a atteint les 8e de finale à Miami : pour y parvenir, il a fait mordre la poussière à un prétendant au titre, Dimitrov, en deux sets 6-4, 6-4. Le Bulgare traverse certes une mauvaise passe, trois défaites en quatre matches depuis sa finale perdue contre Roger Federer à Rotterdam en février, mais Chardy ne l'avait plus battu depuis 2011.

Solide au service (5 aces), le Palois a pris la mise en jeu de son adversaire à deux reprises et a réussi à le neutraliser du fond de court. "Je suis resté très calme, je suis resté bien dans ma tactique, je ne me suis jamais précipité (...), je l'ai gardé loin de sa ligne et je l'ai agressé", s'est félicité le 90e mondial. Il faut dire que Chardy connaît bien Dimitrov pour l'avoir côtoyé à l'académie Mouratoglou à leurs débuts : "J'avais donc un plan de jeu très précis, et je suis content parce que j'ai réussi à le garder loin de sa ligne", a-t-il rappelé.

Jérémy Chardy, lors de sa victoire face à Adrian Manarino - Indian Wells 2018Getty Images

Autre motif de satisfaction, son poignet gauche qui lui cause quelques tracas depuis plusieurs semaines va mieux : "Les kinés de l'ATP font du bon boulot, ils me bichonnent bien et c'est grâce à eux que je peux jouer comme ça. Je les vois à peu près trois fois par jour". Chardy, 31 ans, sera opposé en 8e de finale à un autre client le Canadien Milos Raonic, ancien N.3 mondial désormais 25e après une année 2017 perturbée par des blessures et préparera ce match sans entraîneur : "Je suis content parce que ça me montre que tout seul je peux y arriver. C'est la première fois", a-t-il souligné.

Del Potro impressionne

L'autre Français en lice dimanche, Benoît Paire, n'a pas confirmé son succès du 2e tour face à l'ancien N.1 mondial Novak Djokovic, de retour d'une opération à un coude. Souffrant du dos, il a été dominé par le Serbe Filip Krajinovic, 27e mondial, en deux sets 6-3, 6-3. "J'aurais dû être à la maison il y a dix jours déjà. Il y a des jours où ça va mieux et c'est plutôt positif", a-t-il insisté. Après l'élimination samedi du tenant du titre et N.1 mondial le Suisse Roger Federer, son vainqueur en finale à Indian Wells, Juan Martin Del Potro, a fait forte impression.

L'Argentin, 6e mondial, a balayé le Japonais Kei Nishikori (N.33) 6-2, 6-2 et enchaîné une 13e victoire de suite après ses titres à Acapulco et Indian Wells. "Je pense que je joue bien en ce moment, mais je peux encore mieux jouer. Le problème, c'est que mon corps commence à ressentir cet enchaînement de matches", a-t-il prévenu. Le Croate Marin Cilic a dû lui batailler pour atteindre les 8e de finale en venant à bout du Canadien Vasek Pospisil (N.77) 7-5, 7-6 (7/4). "Je suis soulagé", a admis le N.3 mondial qui fera face au prochain tour à l'Américain John Isner (N.17).