Tennis

Masters Next Gen - Après 2h38 de jeu, Passaro remporte le match le plus long de l'histoire des Masters Next Gen

ATP NEXT GEN - Francesco Passaro a sauvé trois balles de match avant de s'imposer face à Matteo Arnaldi dans le match le plus long de l'histoire des Masters NextGen 4-3(7), 2-4, 3-4(4), 4-3(4), 4-3(8). La partie entre les deux hommes a duré 2h38. Suivez le Masters Next Gen sur Eurosport.

00:02:02, il y a une heure