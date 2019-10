Alexander Zverev a fait respecter son rang. Déjà demi-finaliste la semaine dernière à Pékin, le numéro 6 mondial a confirmé son regain de forme jeudi en se qualifiant pour les quarts de finale du Masters 1000 de Shanghaï. Après un début de match canon, l’Allemand a éprouvé quelques difficultés mais a su conclure en deux sets (6-0, 7-6) contre le 33e joueur mondial Andrey Rublev. Pour atteindre le dernier carré, un sacré défi l’attend face à Roger Federer.

Vidéo - Zverev passe Rublev pour mieux retrouver Federer 02:36

Mieux vaut tard que jamais. En cette fin de saison 2019, Alexander Zverev accumule enfin les victoires et engrange de la confiance. Lancé dans une course éperdue à la qualification pour le Masters, il accomplit dans cette perspective une tournée asiatique prometteuse. Jeudi, il est clairement monté en puissance par rapport à son entrée en lice sinusoïdale contre Jérémy Chardy, et Andrey Rublev en a fait les frais.

Zverev s'est (encore) déconcentré

Sans solutions à l’échange et privé de sa première balle de service (50 % seulement), le Russe a vécu une première partie de match cauchemardesque, encaissant neuf jeux d’affilée pour commencer (6-0, 3-0). Malgré la solidité adverse, Rublev s’est obstiné à frapper de toutes ses forces dans la balle, accumulant les fautes et laissant s’échapper Zverev. Mais il n’a pas cessé d’y croire et a failli en être récompensé.

Toujours sujet aux baisses de concentration, le numéro 6 mondial, trop bien installé dans son match, a essuyé un premier débreak (6-0, 3-2), avant de s’échapper à nouveau et de… trembler au moment de conclure à 5-3 dans le second acte. Poussé au tie-break, il est toutefois parvenu à maîtriser ses nerfs pour l’emporter sur un dernier passing de revers. Peut-être relancé par Roger Federer à Genève lors de la Laver Cup, il retrouvera donc le Suisse vendredi, mais cette fois de l’autre côté du filet.