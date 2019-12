Matches truqués : un top 30 impliqué ?

Voilà une révélation qui pourrait faire grand bruit. Après plusieurs vagues d’interpellation en début d’année, c’est un nouveau scandale de matches truqués qu’ont révélé deux médias allemands réputés pour leur fiabilité : ZDF et Die Welt. Il concernerait 135 joueurs et, parmi eux, un membre du top 30. Si aucun nom n’a, pour le moment, filtré, Die Welt précise que ce joueur a remporté trois tournois ATP dans sa carrière.

Toujours selon le quotidien, les enquêtes ont duré plus d’un an dans plusieurs pays dont la Belgique, l’Espagne, la France et les États-Unis. "Il s’agit du réseau d’une mafia arménienne de paris qui s’est propagé dans sept pays en Europe. La triche est à très grande échelle", précise Eric Bisschop, procureur général adjoint en Belgique. Le Tennis Integrity Unit a d’ores et déjà prononcé des interdictions contre plus de 20 joueurs, hommes et femmes confondus, en 2019. Insuffisant, semble-t-il, pour endiguer la fraude.