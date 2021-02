Ils sont tombés avec les honneurs. Respectivement opposés au Japonais Yuichi Sugita, 104e mondial, et à l'Australien Nick Kyrgios, 47e à l'ATP, Quentin Halys et Alexandre Müller, tous deux classés au-delà du Top 200, n'ont pas fait de la figuration, loin de là. Le premier s'est incliné en trois sets (3-6, 7-6, 7-5) après 2h13 d'un intense combat, tandis que le second n'a lui cédé qu'au tie-break décisif (3-6, 6-4, 7-6) en 1h52.