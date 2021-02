Il est décidément très en forme en ce début de saison. Jérémy Chardy s'est offert lundi une victoire au finish (2-6, 6-3, 7-6) et de prestige contre Marin Cilic. Pourtant mal parti, le Palois a su faire le dos rond et a montré une belle solidité sur le plan mental pour s'imposer en 2h31 de jeu, écartant pas moins de 5 balles de match dans le tie-break décisif. Il pourrait retrouver Gilles Simon au 2e tour, si ce dernier se défait du Suédois Elias Ymer.

Malgré un début de match compliqué, Moutet est progressivement entré dans la partie, en étant de plus en plus rapide sur le court. En plus de 35 coups gagnants, le gaucher a ainsi régulièrement fait jouer un coup de plus à Tiafoe qui a accumulé les erreurs. Il a aussi su résister au retour de l'Américain dans le 3e set : ce dernier est parvenu à remonter un break de retard pour égaliser à 4-4. Mais le Français a mis un dernier coup de collier décisif.