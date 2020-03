Monfils, Garin, Tsitsipas : Ils ont brillé en février

La razzia de Monfils

Remis sèchement à sa place par Dominic Thiem en huitième de finale de l'Open d'Australie (6-2, 6-4, 6-4), Gaël Monfils n'a pas longtemps ruminé sa peine, bien au contraire. Le Parisien, qui avait pourtant beaucoup de points à défendre en février (titre à Rotterdam, demi-finales à Dubaï et Sofia en 2019), a même fait mieux. Confirmant ses progrès, il a réalisé un joli doublé Montpellier-Rotterdam, une première pour lui qui n'était jamais parvenu à remporter deux trophées… la même saison. Il peut même avoir des regrets car le triplé n'était pas si loin : ses trois balles de match ratées contre Novak Djokovic en demi-finale à Dubaï risquent de le hanter quelques temps. Mais elles montrent également qu'il a pu rivaliser avec le numéro 1 mondial. Reste qu'avec 930 points récoltés, Monfils est indéniablement l'homme de février.

Vidéo - Même 3 balles de match n'ont pas suffi : la défaite de Monfils face à Djoko en vidéo 04:08

Garin a (presque) fait le plein sur terre

Si ses performances ont fait moins de bruit en partie à cause du décalage horaire, Cristian Garin confirme son statut de spécialiste de la terre battue. S'il avait surtout explosé au printemps dernier sur terre avec des titres à Houston puis Munich, le Chilien a profité de la tournée sud-américaine en ce début de saison pour faire son entrée dans le top 20, rien que ça. Vainqueur à Cordoba puis à Rio, la fatigue et une blessure à la jambe gauche ont eu raison de lui devant son public de Santiago où il a abandonné en quart de finale contre le jeune et futur vainqueur brésilien Thiago Seyboth Wild. Cette petite déception ne change rien au fait que Garin est, de loin, celui qui a tiré le meilleur profit de ce premier passage sur ocre avec 795 unités amassées en trois tournois. La concurrence y était moins forte qu'en Europe, mais il sera assurément à surveiller en vue de Roland-Garros.

Vidéo - Garin ne s'est pas fait surprendre par Mager : le résumé de la finale en vidéo 02:13

Tsitsipas et Auger-Aliassime se rebellent

Chacun à leur niveau, ils avaient déçu en janvier à Melbourne. Respectivement sortis dès le 1er et le 3e tour du premier Grand Chelem de l'année, Félix Auger-Aliassime et Stéfanos Tsitsipas ont montré qu'ils avaient du caractère. Après une reprise difficile à Rotterdam (sorti en huitième de finale), le Grec est parvenu à conserver son titre à Marseille et à atteindre la finale à Dubaï comme la saison dernière. S'il a semblé émoussé contre Novak Djokovic, le Grec peut aborder la tournée nord-américaine avec des ambitions. Lui n'a toujours pas ouvert son palmarès mais Auger-Aliassime a enchaîné les quatrième et cinquième finales (Rotterdam, Marseille) de sa jeune carrière. Le Canadien s'est donc bien remis à l'endroit après une période difficile, une bonne nouvelle pour lui alors qu'il devra notamment défendre une demi-finale à Miami.

Vidéo - Tsitsipas - Evans : Le résumé 02:40

Djokovic et Nadal se marquent

Ils n'ont disputé qu'un tournoi en février, mais ils ont parfaitement préparé les deux premiers Masters 1000 de l'année. Pour son retour à Dubaï, quatre ans après sa dernière participation au tournoi, Djokovic a d'abord impressionné, ne concédant pas plus de quatre jeux par match jusqu'aux demi-finales. Puis, il a vacillé contre Monfils mais a montré pourquoi il était numéro 1 mondial. Après une entame hésitante, c'est aussi mentalement qu'il a pris le dessus sur Tsitsipas en finale. Ce cinquième titre aux Emirats lui permet de rester invaincu dans un début de saison idéal. A des milliers de kilomètres, à Acapulco, Nadal, lui, n'a pas fait de détail : aucun set concédé au cours d'une marche triomphale vers son troisième sacre au Mexique. Avec 500 points récoltés de part et d'autre, les deux monstres du circuit se portent donc à merveille.

Vidéo - Nadal, 13 ans qu'il attendait ça ! 02:09

Les surprises Mager et Thiago Seyboth Wild

Si les forces en présence faisaient moins saliver en Amérique du Sud, cette tournée a eu le mérite de faire découvrir des joueurs susceptibles de faire quelques dégâts au printemps. A 25 ans, l'Italien Gianluca Mager était un anonyme du circuit avant ce mois de février qui a tout changé pour lui. Après un huitième de finale à Cordoba, il a créé la sensation à Rio où il s'est frayé un chemin jusqu'à la finale après être sorti des qualifications. Et pour couronner le tout, il a fait tomber le grand favori (et numéro 3 mondial cette semaine) Dominic Thiem en quart. Le voilà désormais dans le top 100… Le tout jeune Thiago Seyboth Wild (113e) n'en est plus très loin non plus. A 19 ans, il est devenu le premier joueur né en 2000 à soulever un trophée sur le circuit à Santiago du Chili. Et il l'a fait en s'offrant Juan Ignacio Londero, Cristian Garin ou encore Casper Ruud en finale.

Vidéo - Mager vs Thiem: Le résumé 02:51

Le Top 20 du mois de février