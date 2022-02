Il est difficile de trouver un avis plus éclairé sur ce que vit actuellement Juan Martin Del Potro. Certes, Andy Murray n'a pas vu sa carrière aussi régulièrement perturbée par les blessures que celle de l'Argentin. Mais l'Ecossais a bien cru que son corps allait l'empêcher de continuer à pratiquer sa passion. Voici trois ans, il avait ainsi lui aussi donné une conférence de presse déchirante au cours de laquelle il s'était confié sur la permanence de sa souffrance à la hanche et une situation dont il ne voyait pas d'issue heureuse.

Alors dimanche, en marge du tournoi de Rotterdam où il sera opposé au 1er tour à Alexander Bublik, tout juste titré à Montpellier, quand les larmes et les propos de Del Potro lui ont été rapportés, Murray avait des choses à dire. "C'est évidemment très triste parce qu'il a eu beaucoup de problèmes au cours de sa carrière, des pépins physiques importants, et on espère toujours que les choses vont s'améliorer", a-t-il déclaré en préambule, faisant référence aux 8 opérations (une au poignet droit, trois au poignet gauche et quatre au genou droit) subies par la "Tour de Tandil" au cours de sa carrière.

Je suis sûr qu'il se sent probablement mieux grâce aux nombreux messages d'amour et de soutien qu'il reçoit

Mais l'ex-numéro 1 mondial est allé plus loin que ce simple constat. Il a ainsi évoqué la souffrance psychologique ressentie par les blessés de longue durée. "Il y a beaucoup de périodes difficiles et d'épreuves à traverser loin des caméras. Je le sais pour avoir été moi-même dans cette position : vous avez l'impression que vous souffrez longtemps seul. C'est la première fois qu'il s'en ouvre publiquement de cette manière depuis un moment, et je suis sûr qu'il se sent probablement mieux grâce aux nombreux messages d'amour et de soutien qu'il reçoit."

Quant à la perspective de la retraite, Murray a abordé le sujet avec quelques précautions oratoires. Après tout, même si la probabilité est très forte qu'il arrête, Juan Martin Del Potro n'a pas totalement fermé la porte. L'Ecossais ne le sait que trop bien pour avoir finalement retrouvé lui-même le chemin des courts après une ultime lourde opération à la hanche droite. Mais la blessure de l'Argentin est bien différente et il avait lui-même confié voici quelques mois que sa quatrième intervention chirurgicale au genou (avril 2021) serait la dernière. Alors Murray a souligné l'importance pour Del Potro de pouvoir retrouver les courts, même pour tirer sa révérence.

"Il mérite de beaux adieux. Je ne sais pas si sa décision est définitive, mais un peu comme dans mon cas, il n'est probablement pas très sûr de la manière dont son genou va réagir après tant de temps passé loin du jeu. J'ai de la peine pour lui. Je sais que c'est une situation incroyablement difficile, mais j'espère qu'il parviendra à terminer sur une bonne note, avec tous ses fans derrière lui, une super ambiance et en souffrant le moins possible."

