Tennis

Murray-Lendl, la dernière danse ? "S'ils collaborent de nouveau, c'est qu'il peut se passer encore quelque chose"

Andy Murray a annoncé qu’il reformerait le duo avec Ivan Lendl, celui qui a fait de lui le champion qu’il est devenu. Une collaboration qui commencera après Miami, au mois d’avril, pour préparer la saison sur gazon, et donc Wimbledon. Pourquoi ce 3e acte entre eux et surtout dans quel but? c'est la question posée à Arnaud Di Pasquale, Laurent Vergne et Bertrand Milliard dans le podcast DiP Impact.

00:07:15, il y a une heure