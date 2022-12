Andy Murray

Âge : 35 ans

Classement ATP : 49e

Bilan en 2022 : 26 victoires, 19 défaites, aucun titre

Où en est-il ?

Pas exactement là où il voudrait. La saison a été riche en enseignements pour Andy Murray. Oui, l'Ecossais est encore capable de performances remarquables, malgré le temps qui passe et sa hanche en métal. Ses deux finales en 2022 à Sydney et Stuttgart le prouvent, de même que son retour dans le Top 50, alors qu'il n'était que 134e en début d'année. Reste que si "Sir Andy" continue, c'est parce qu'il est passionné par le jeu certes, mais aussi parce qu'il espère plus.

"Lors des sept ou huit derniers tournois de cette saison, j'ai eu des problèmes de crampes récurrentes, quelque chose que je n'avais jamais eu auparavant. Donc je suis extrêmement déçu", a-t-il lâché à l'issue de son dernier match à Bercy. En Grand Chelem, il n'a pas pu faire mieux qu'un 3e tour à l'US Open. Bien insuffisant dans l'esprit d'un tel champion, même si le voir évoluer à ce niveau après une opération aussi grave est en soi une réussite.

Ce qu'il peut attendre de 2023

Faire d'Andy Murray l'un des cadors de la saison à venir semble pour le moins présomptueux. L'Ecossais a deux principaux problèmes ou limites : il n'arrive plus à gagner facilement ses premiers tours en Majeurs et a de grandes difficultés à enchaîner les matches. Dès lors, une épopée en Grand Chelem jusqu'en quart ou pourquoi pas plus loin semble hors de portée sauf… à Wimbledon. Murray n'a d'ailleurs pas eu de chance en juillet dernier, avec une blessure aux abdominaux juste avant le rendez-vous du All England Club, alors que sa préparation sur gazon était prometteuse.

Si Ivan Lendl a accepté de réintégrer son équipe, c'est bien sûr en souvenir du bon vieux temps, mais pas seulement. Il est aussi persuadé que Murray est capable de sortir de son chapeau un gros coup. "Je suis positif pour l'année prochaine et le travail qui m'attend. En termes d'endurance, je n'ai pas été au niveau depuis l'US Open, mais je n'ai pas eu de pépins physiques comme les années précédentes. Ce n'est pas une saison vraiment positive mais il y a eu du progrès", a encore considéré l'Ecossais (source ?). Reste à savoir s'il peut encore s'améliorer.

Face à un Murray revigoré, Berrettini a plié sans rompre : Les temps forts de sa victoire au 3e tour

Gaël Monfils

Âge : 36 ans

Classement ATP : 52e

Bilan en 2022 : 14 victoires, 7 défaites, 1 titre

Où en est-il ?

Devenu père de famille depuis quelques semaines, Gaël Monfils a vécu une saison frustrante. Parti sur les chapeaux de roue avec un titre à Adélaïde et un quart de finale à l'Open d'Australie, il avait alors le niveau d'un Top 10 mondial. Mais dès son retour en Europe, les soucis ont commencé à s'accumuler. D'abord un virus ou une fatigue générée par un rappel vaccinal, puis son pied droit a commencé à le tourmenter sur terre battue, l'empêchant de s'aligner à Monte-Carlo puis Roland-Garros.

Malgré une tentative de reprise à Montréal, il s'est reblessé au talon droit : en cause, une épine calcanéenne (excroissance osseuse) qui lui aura gâché sa saison. A tel point que malgré son envie de participer au dernier Masters 1000 de l'année à Bercy, il a finalement dû y renoncer sur les conseils de son coach Günter Bresnik. Et il a logiquement fini par perdre sa place de numéro 1 français au profit d'Arthur Rinderknech (44e).

C'était du grand Monfils et Medvedev n'a pas résisté : Le résumé de son succès

Ce qu'il peut attendre de 2023

Tout dépendra évidemment de son état de santé. Souvent miné par les blessures dans sa carrière, Gaël Monfils est plus que jamais dépendant de son corps, à 36 ans. Reste que le Parisien de naissance a repris l'entraînement et s'il a déclaré forfait lors du Rolex Paris Masters, c'est avant tout pour ne pas compromettre sa préparation d'avant-saison.

En janvier, il aura beaucoup de points à défendre et pourrait bien dégringoler au classement. Mais il aura tout le reste de la saison pour se refaire. Surtout, il reste à ce jour, et de loin, le meilleur joueur français s'il peut enchaîner les matches. Il n'y a aucune raison de penser qu'il en soit autrement l'an prochain, tant que le physique va évidemment. Le voir reprendre sa place de numéro 1 tricolore est donc envisageable. En Grand Chelem, il peut aussi espérer faire un coup, même si la concurrence s'est accrue durant son absence.

Dominic Thiem

Âge : 29 ans

Classement ATP : 106e

Bilan en 2022 : 18 victoires, 16 défaites, aucun titre

Où en est-il ?

Il a retrouvé de bonnes raisons d'espérer. Voici quelques mois pourtant, lors du printemps sur terre battue, certains se demandaient si Dominic Thiem n'était pas fini pour le tennis de haut niveau. Eliminé au 1er tour de Roland-Garros presque dans l'anonymat, sa septième défaite d'affilée depuis sa reprise après dix mois d'arrêt, l'Autrichien faisait peine à voir. Systématiquement en retard, dépassé, approximatif, avec une peur évidente de s'engager côté coup droit, il n'était plus que l'ombre de lui-même.

Mais fidèle à sa réputation de bourreau de travail, il s'est accroché à l'entraînement sur terre, renouant avec la victoire en juillet (quarts à Bastaad et Kitzbühel, demie à Gstaad). Puis lors de l'automne en indoor, il s'est peu à peu lâché à nouveau, battant son premier Top 20 depuis son retour en la personne de Hubert Hurkacz (11e à l'époque). Cette montée en puissance l'a conduit aux portes du Top 100 (il était 352e en juin) et il y a des chances pour que ce ne soit qu'un début.

Thiem, du coeur, du jeu et une ambiance de feu : son succès renversant

Ce qu'il peut attendre de 2023

Beaucoup de choses. Du moins à en croire son préparateur physique, Jez Green. "Il est frais, prêt, bien préparé et ne souffre pas. Avec un autre gros bloc d'entraînement en novembre et en décembre, je pense qu'il sera à un autre niveau à Melbourne. Il aura toute sa puissance et sera même plus fort et plus rapide qu'avant. Nous avons beaucoup travaillé sur la force afin de le rendre plus explosif", prévenait-il voici quelques semaines.

Dominic Thiem peut-il être un facteur X dès le prochain Open d'Australie ? Difficile d'être catégorique, mais il est évident que sa trajectoire est des plus intéressantes. L'Autrichien ne souffre plus du tout de son poignet droit et s'il peut à nouveau s'engager de la même manière sur toutes ses frappes, il redeviendra rapidement une menace. Jusqu'à retrouver son rang parmi les cadors ? Il devra vraisemblablement faire preuve de patience pour cela, mais il a les atouts pour redevenir régulier au plus haut niveau. Après tout, il n'a "que" 29 ans, une seconde carrière pourrait s'ouvrir à lui.

Stan Wawrinka

Âge : 37 ans

Classement ATP : 150e

Bilan en 2022 : 8 victoires, 14 défaites, aucun titre

Où en est-il ?

Sur la bonne voie. En tout cas, le Vaudois a conclu la saison sur une dynamique positive. Rien de spectaculaire : son meilleur résultat est une demi-finale à Metz en sortant des qualifications en septembre dernier. Mais il a retrouvé un niveau de jeu par séquences digne du "Stanimal" de la grande époque. Daniil Medvedev avait d'ailleurs fait les frais de sa puissance toujours aussi phénoménale.

Vainqueur également de Casper Ruud à Bâle, Wawrinka a donc épinglé deux membres du Top 5 à son tableau de chasse en un mois. Pas mal pour un joueur qui avait dû s'arrêter pendant plus d'un an à cause de deux graves blessures au pied (cheville et tendon d'Achille). Il a aussi obtenu trois balles de match face à Holger Rune à Bercy au 1er tour, avant que le Danois ne vole vers son premier titre en Masters 1000. Pas de doute, Stan Wawrinka reste compétitif, malgré son classement.

On a retrouvé "Stan the Man" : comment Wawrinka a corrigé Ruud

Ce qu'il peut attendre en 2023

Pourquoi pas un dernier grand frisson ? A l'image d'un Andy Murray, Stan Wawrinka pourrait s'arrêter. Avec trois sacres en Grand Chelem, 16 titres en tout, une victoire en Coupe Davis et une médaille d'or olympique en double à Pékin en 2008 avec Roger Federer, sa carrière fait bien des envieux. Mais le Suisse se croit capable de surprendre encore et il en a donné quelques gages en cette fin de saison.

A son âge et compte tenu de ses antécédents physiques, la régularité dans l'excellence de semaine en semaine paraît exclue. Mais s'il arrive à se préparer idéalement pour une quinzaine, alors il représentera toujours une menace, spécialement sur terre battue ou sur dur. De ce point de vue, il aura sans doute moins de limites que Murray. La reconstitution de son duo avec Magnus Norman est le meilleur indice qui soit : son ambition est intacte.

