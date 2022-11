Un titre qui promet de beaux lendemains. Brandon Nakashima a remporté, samedi soir, à Milan, la sixième édition du Masters NextGen, le tournoi qui réunit les meilleurs espoirs du tennis mondial (21 ans et moins). L'Américain a dominé de manière autoritaire Jiri Lehecka en trois manches lors de la finale (4-3, 4-3, 4-2).

Ad

Titré à San Diego cet été lors de la tournée sur ciment en Amérique du Nord, le joueur de 21 ans a ajouté un deuxième sacre à son palmarès ATP. Un titre symbolique qui ne va lui apporter aucun point au classement ATP, mais un titre important car c'est un véritable boost pour une carrière en devenir.

Next Generation ATP Finals Lehecka rejoint Nakashima en finale de l'ATP Next Gen IL Y A 15 HEURES

Nakashima succède au palmarès à un certain Carlos Alcaraz. Frustré à Bercy il y a un an, l'Espagnol avait remis la machine en marche à Milan dans la foulée et lancé les bases de sa grande campagne 2022, où il a remporté l'US Open en septembre et conquis la place de n°1 mondial. De quoi donner de belles idées au futur 48e mondial pour la suite.

Toujours aucun titre au Masters : l'improbable malédiction de Nadal

Next Generation ATP Finals Nakashima file en finale de l'ATP Next Gen IL Y A 15 HEURES