Tennis

Nick Kyrgios "the unbreakable", carré d’as à Los Cabos et Felix Auger Aliassime au presque parfait

Nick Kyrgios continue sur sa lancée. En forme depuis avril, le fantasque australien a remporté dimanche le Citi Open, à Washington… sans se faire breaker de tout le tournoi. C'est rare, très rare… Pendant ce temps-là, à Los Cabos, le dernier carré a été constitué par les quatre premières têtes de série. Ce qui n'est pas commun non plus. Les stats de la semaine, dans Jeu, Set et Maths x Eurosport.

00:02:38, il y a une heure