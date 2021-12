Il aurait peut-être été préférable que je n'aille pas aux Jeux avant cet US Open", a d'abord déclaré le numéro un mondial. A l'US Open (défaite en finale contre Daniil Medvedev, 6-4, 6-4, 6-4), Novak Djokovic a été proche de remporter tous les tournois du Grand Chelem de l'année 2021. Sa participation aux JO de Tokyo a-t-elle eu une influence sur sa forme physique à New York ? Le Serbe l'a affirmé ce mercredi dans un entretien accordé à L'Equipe . "", a d'abord déclaré le numéro un mondial.

"J'aurais eu plus de réserves en énergie mentale, physique. Je suis allé à Tokyo avec le réservoir à 50 %. Le jeu, ça allait, mais je marchais déjà sur la réserve, a-t-il renchéri. Je n'essaie pas de me trouver des excuses. Je ne passe pas trop de temps dans ma vie, dans ma carrière, à en chercher. Je ne suis pas non plus du genre à ressasser... Mais une chose est sûre, je me serais senti mieux préparé à New York si je n'avais pas disputé les JO. Mais une fois que j'ai dit ça, je ne regrette pas d'y être allé."

Novak Djokovic est aussi revenu sur sa demi-finale perdue aux Jeux Olympiques face à Alexander Zverev (1-6, 6-3, 6-1). "Dans des conditions extrêmement difficiles, avec une humidité incroyable et deux matches en plein milieu de journée, le réservoir en énergie baissait, baissait, a-t-il indiqué. Et ça a tourné contre Zverev en demi-finales (1-6, 6-3, 6-1) dans un match que j'aurais pu gagner." A Tokyo, Novak Djokovic n'a pas ajouté de deuxième médaille olympique à sa collection, après le bronze remporté à Pékin 2008.

