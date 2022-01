Tennis

OPEN D'AUSTRALIE - Est-on trop sévère avec Emma Raducanu ?

OPEN D'AUSTRALIE - TENNIS - Qualifée pour le 2e tour de l'Open d'Australie après sa victoire contre l'Américaine Sloane Stephens, Emma Raducanu, victorieuse du dernier US Open, retrouve des couleurs. Mais est-on trop sévère avec la Britannique de 19 ans ? Arnaud Di Pasquale et ses comparses Bertrand Milliard et Laurent Vergne répondent à cette question dans le podcast DiP Impact.

00:08:26, il y a une heure