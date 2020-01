Une baston terrible, un scénario complétement fou, et un exploit majuscule. Dominic Thiem a terrassé Rafael Nadal, N.1 mondial, en quart de finale de l’Open d’Australie, après quatre manches et plus de quatre heures de jeu. Très affuté et surpuissant, l’Autrichien a été rattrapé par l’émotion en fin de match. Mais le 5e mondial s'est accroché tant bien que mal mentalement pour dominer Nadal pour la première fois de sa carrière en Grand Chelem.

Le combat s’annonçait féroce, il le fut plutôt deux fois qu’une. Les spectateurs de la Rod Laver Arena ont eu le droit à un somptueux spectacle ce mercredi entre l’Espagnol et l’Autrichien, lors de la night session de Melbourne. Rafael Nadal et Dominic Thiem se sont rendu coup pour coup dans un match au couteau et indécis jusqu’au bout. L'échange de coups a débuté d'entrée de jeu avec de longs échanges et une intensité terrifiante imprimée dans chaque coup de raquette.

Nadal a cru virer en tête dans la première manche, après avoir réalisé le premier break sur un jeu catastrophique de Thiem. Mais l’Autrichien a eu du répondant : coup droits maousses, flèches en revers et une réussite insolente avec la bande du filet tout au long du match, le 5e mondial a pris la mesure de l’Espagnol pour emporter la manche au tie break.

Dominic ThiemGetty Images

Nadal a refusé d'abdiquer, Thiem a failli tout gâcher

Rebelote dans le deuxième acte avec un break de Nadal suite à un jeu caviardé par Thiem. Pourtant, une fois encore, le protégé de Nicolas Massu a recollé pour coiffer son adversaire lors d’un jeu décisif de toute beauté.

Mais les légendes du tennis sont têtues, et "Rafa" Nadal ne s’avoue jamais vaincu. Nullement résigné, le Majorquin n'a jamais relâché la pression. Plus constant, et profitant d’un Thiem moins saignant, le n°1 mondial a montré sa force mentale pour empocher le troisième set et relancer complétement le match.

Alors qu’il semblait avoir pris l’ascendant, le Majorquin s'est fait breaker par une Thiem plus opportuniste. Repoussant les assauts espagnols, l’Autrichien a tenu son engagement et servir pour pour le match à 5-4. Quatre points à inscrire. A la fois peu... et gigantesque sous la pression de Nadal.

Plus d'informations à suivre...