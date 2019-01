Herbert a subi la loi de Raonic au 3e tour de l'Open d'Australie

L'aventure australienne de Pierre-Hugues Herbert a pris fin. L'Alsacien est tombé sur plus fort que lui ce samedi au 3e tour de l'Open d'Australie face à Milos Raonic. Le Canadien l'a emporté assez aisément en trois sets (6-4, 6-4, 7-6) et un petit peu plus de 2h de jeu. Déjà tombeur de Nick Kyrgios et Stan Wawrinka lors des deux premiers tours, il continue d'impressionner et pourrait bien retrouver Alexander Zverev, opposé à l'invité australien Alex Bolt en session de nuit, en huitièmes de finale.

Vidéo - Bien trop fort pour Herbert, Raonic file en deuxième semaine 03:05

Herbert s'est bien battu

Pierre-Hugues Herbert n'a pas grand-chose à regretter. Avant le match, la montagne face à lui semblait immense, et Milos Raonic a été à la hauteur des attentes. Intraitable au service (70% de premières balles, 23 aces pour 2 petites doubles fautes), le géant canadien a rendu une copie très propre avec 51 coups gagnants pour 12 fautes directes. Face à ce déluge de feu, le Français a fait ce qu'il a pu, concédant une fois son service et le set dans la foulée dans les deux premières manches.

L'Alsacien a eu le mérite de ne jamais renoncer et a fait travailler Raonic jusqu'au bout. Breaké rapidement dans le troisième set, Herbert a réussi à revenir au score et à pousser son adversaire à disputer un tie-break, se montrant particulièrement à l'aise au filet (31 points gagnés sur 39 montées). Mais il a fini par rendre les armes sur un dernier service gagnant de Raonic qui se qualifie ainsi pour la deuxième semaine. Demi-finaliste en 2016 à Melbourne, le Canadien pourrait affronter en huitièmes de finale Alexander Zverev pour un choc explosif.